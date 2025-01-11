簡訊一覽
●舜宇光學(02382)去年12月手機鏡頭出貨量1.05億件，按年跌1.9%，按月跌5.6%。期內，車載鏡頭出貨量按年升34.8%，按月減少14.9%；手機攝像模組出貨量按年增13.4%，按月升42.7%。
●中國人壽(02628)公布，去年累計原保險保費收入約為6,717億元人民幣，按年增長4.7%。
●藍月亮(06993)發盈警，預料去年度將錄綜合虧損約7億至7.5億元，較2023年度錄綜合溢利約3.25億元轉盈為虧。
●嘉利國際(01050)公布，同意以近5.02億泰銖（約1.15億港元）收購位於泰國春武里府安美德工業園的3幅土地，擬設立製造伺服器外殼及相關伺服器周邊產品的新生產廠房。
●網譽科技(01483)向內地商人齊軍國出售物業租賃業務，作價7,178.9萬元（人民幣‧下同），料今次出售的收益約266.1萬元。
●消息指，新世界發展(00017)母企周大福企業已聘請顧問，研究對澳洲電力公司Alinta Energy的處置方案，包括出售部分股權。
●研究諮詢機構Counterpoint最新報告指出，去年中國摺疊螢幕手機出貨量達910萬部，按年升2%，佔全球一半份額。不過，摺疊手機顯示器在去年第三季的年比出貨量首次下降，預計今年的出貨量也將持續衰退。
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