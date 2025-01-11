●研究諮詢機構Counterpoint最新報告指出，去年中國摺疊螢幕手機出貨量達910萬部，按年升2%，佔全球一半份額。不過，摺疊手機顯示器在去年第三季的年比出貨量首次下降，預計今年的出貨量也將持續衰退。