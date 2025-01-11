印股開局累瀉逾6% 大行撐年底彈一成

雖然年初至今印度股市下跌逾6%，並且由去年9月下旬高位累挫約一成，但無損各大外資金融機構看好印股的熱情。其中法國巴黎銀行印度股票業務主管埃萊斯瓦拉普（Abhiram Eleswarapu）揚言，由於之前估值處於高位，印股才會在目前出現階段性的疲弱，但這種「淺度調整」可能即將結束，他預測從今年4月起至年底，印股將恢復高個位數增幅。

美國證券行Bernstein的策略師維加雷（Venugopal Garre）更直言：「印股已經觸底」，預計未來3到6個月經濟增長將會回升，並敦促投資者搶佔先機。他並建議在復甦之前進行配置，預測印股的Nifty 50指數今年底將達到26,500點，較目前水平漲13%。

高盛看好水泥業 花旗在給客戶的報告中則預測，Nifty 50指數今年將上升10.5%，又對客戶進行游說：「鑑於市場在近期調整後的估值更加合理，我們對股票回報持建設性看法。」在經濟方面，該行認為，在政府基礎建設支出推動之下，印度經濟今年將增長6.5%。

不過，摩根士丹利的分析師看法稍與花旗不同，預料政府下月公布的財政預算，將會削減財政赤字，但這將有助降低債券孳息率，令企業的借貸成本下降。選股上，高盛分析師看好水泥行業，認為基礎設施支出正在回升，水泥業將於今年下半年迎來擴張。

暫時只有英資的滙豐銀行看得較淡，該行的亞太區策略師林傳英（Herald van der Linde）指出，由於投資回報令人失望，市場早前已將2025財政年度Nifty 50指數預測由原來的升15%，下調至升5%，投資者將重訂於印股的配置，進一步限制了股市的升幅。