美對俄油實施新制裁 紐油曾揚3.7％

美國財政部公布向俄羅斯石油實施新的制裁，涉及向俄羅斯天然氣工業石油公司和蘇爾古特油氣公司列入制裁之列，加上歐美部分地區天氣寒冷，推高冬季燃料需求，國際油價周五顯著抽高，紐約期油和布蘭特期油曾同升逾3.7%，分別每桶報77.61美元和80.62美元。

英債息續漲 鎊匯逾一年低 至於近日受寒潮侵襲的英國，債券市場近期走勢動盪，主因擔心英國政府債務問題惡化，以及投資者預示英倫銀行年內將放慢減息步伐。周五英國10年期國債孳息率續攀升至2008年8月以來最高水平，報4.845厘，曾升3.3點子。英鎊匯價則跌至2023年10月以來新低，兌美元曾低見1.2267，折合兌港元在9.54算。

不過，英倫銀行負責金融穩定的副行長布里登（Sarah Breeden）提及，英國借貸成本上升及英鎊匯價偏軟，乃市場活動結果，也反映市場對美國及歐洲債券看法的變化，強調情況並未令人覺得意外。

她又指，雖然當地債息上升，但仍期望看到英倫銀行進一步減息，原因是有關看法得到數據支持，反映經濟活動的一些指數表現仍相對疲弱，以及工資增長勢頭放慢，上述因素均令央行有空間微調利率政策。

法工業生產月升0.2%超預期 另邊廂，歐盟「二哥」法國昨公布，當地去年11月工業生產按月升0.2%，市場預期為跌0.1%；按年跌1.1%，市場預期為跌1.3%。製造業生產方面，數據按月升幅為0.2%，按年計則跌1.5%。

此外，有傳內地跨境快速時裝電商平台Shein力爭今年中在英國倫敦上市，前提是集團首次公開招股（IPO）須獲監管部門批准。由於英國財政大臣李韻晴日內將會展開訪華行程，期間會跟國務院副總理何立峰會面，據指此行或有助推進Shein的監管審批。