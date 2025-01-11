日股挫 家庭生活支出連降4個月

日本央行將於本月底議息，但市場對會否加息看法存在分歧，部分原因是經濟消息時好時壞。日本總務省昨日公布，經通脹調整後的家庭生活支出於去年11月按年下降0.4%，跌幅較普遍預期的0.9%為小；當地家庭連續第4個月減少消費，反映通脹繼續對購買力構成壓力，經濟的脆弱性可能會令日本央行對加息持更加謹慎的態度。

數據顯示，消費者削減耐用品、食品、服裝和娛樂方面的支出，在教育和住房方面的支出則增加。該指標過去12個月內只上漲兩次。至於計入通脹的名義支出在去年11月則按年增長3%。另外，內閣府公布，去年11月日本領先指標初值由前值109.1降至107，稍遜市場預期的107.2，並且連跌兩個月。

央行擬上調核心通脹預測 另有消息指，日本央行考慮上調2024財年和2025財年的核心通脹預測。消息令日圓兌每美元匯價從近月低位158附近略為回升，最高曾見157.62，後處158關口以下徘徊。

日經平均指數昨日收跌1%，報39,190點，3天累計下跌2.2%。總結本周日經指數累挫1.7%。東證指數（TOPIX）指數昨日下跌0.8%至2,714點，全周累跌2.5%。

個股方面，日本便利店7-Eleven母企Seven & i的爭奪戰再有新進展。據報Apollo Global Management計劃以管理層收購（Management Buyout）方式投資1.5萬億日圓，加入伊藤家族和伊藤忠商事的行列，成為主要投資者，而投資結構、投票權比例及董事會成員組成等交易細節仍協商中。