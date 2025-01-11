聯合國料今年全球經濟增2.8% 中美放緩

聯合國發表《2025年世界經濟形勢與展望》報告預測，今年全球國內生產總值（GDP）維持在2.8%，與去年相同。其中，中國的GDP預測增長由去年的4.9%，降至今年的4.8%。此外，南亞料將是增長最快的區域，在預期印度增長達6.6%的推動下，料南亞地區的GDP增速將達到5.7%。

警告貿易壁壘阻通脹降 報告指，全球經濟展現出較強韌性，惟因投資疲軟、生產率增長乏力及債務高企，故增長仍不及疫情前3.2%的平均水平。報告預計今年全球貿易將增長3.2%，通脹率將由去年的4%下降至今年的3.4%，但同時警告，若不斷上升的貿易壁壘阻礙通脹下降，並導致主要央行暫停降息，全球經濟可能會更加疲弱。

報告特別提到，中國經濟有巨大的公共投資，以及強勁的出口支撐，但消費支出低迷，房地產持續疲軟，家庭消費信心恢復緩慢，對經濟活動構成壓力。

低收入國家風險最嚴峻 美國方面，報告預測GDP增長將由去年的2.8%，放緩至今年的1.9%，主要與勞動力市場疲軟及消費支出放緩有關。歐元區今年的GDP估計增長1.1%，較去年增0.4個百分點，主要受惠於通脹緩解及勞動力市場的韌性；另今年日本GDP增長預測為1%。

報告分析指，通脹下降及多個經濟體持續實施貨幣寬鬆政策，將有提振作用，但地緣政治衝突、貿易緊張關係，以及全球多地高企的借貸成本構成主要風險，低收入國家面對的風險尤其嚴峻，可能會進一步破壞實現可持續發展目標的進展。

此外，高盛首席經濟學家哈哲思估計，美國對中國關稅結果，會是稅率平均提升約20個百分點，但在某些關鍵產品，例如太陽能板、鋼鐵和鋁等的稅率可能提升60個百分點。儘管如此，中國已作好針對新一輪貿易戰的應對準備，擁有很多應對工具，可能採取的措施包括出口管制、債券組合槓桿，或令美國公司在中國的經營變得更困難。他又預計，若美國對華關稅稅率提高20個百分點，將會拖低中國經濟增長0.7個百分點。

另一方面，消息指，若美國當選總統特朗普兌現對所有加拿大產品徵收25%關稅的威脅，加拿大正考慮對美國橙汁、馬桶和一些鋼鐵等產品徵收報復性關稅。