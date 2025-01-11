美本輪減息周期或完

非農增職勝預期 道指早段插六百 美國就業市場表現強勁，加上特朗普重掌白宮後所推動的一系列政策有機會令通脹重燃，市場對於未來聯儲局的減息預期持續降溫。美國勞工部最新公布的數據顯示，去年12月非農就業職位按月大幅增加25.6萬個，遠勝過市場預期的16.5萬個；同月失業率更回落0.1個百分點，至4.1%，同樣好過預期。利率期貨市場顯示，市場估計今年有接近三成機會不減息，即本輪減息周期可能已經完結！

美匯兩年高 債息逼4.8厘 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注今年底維持利率不變的機率已達到28.1%，意味着市場已經開始消化「減息周期結束」的情景。數據亦顯示，除了失業率回落之外，美國居民上月的平均時薪亦按月增長0.3%，同樣是就業市場強勁的佐證。在就業數據公布後，美匯指數續創逾兩年高，一度高見109.97，迫近110大關；10年期美國國債孳息率亦升至4.793厘，逼近4.8厘大關。

近日多位聯儲局官員都發表了「鷹派」言論，表明對進一步減息持審慎態度，甚至認為減息周期已經結束。聯儲局理事鮑曼認為，由於通脹風險依然存在，應該謹慎行事，又指上月減息代表着聯邦公開市場委員會（FOMC）在政策調整階段的最後一步，目前的政策利率，接近她所認為既不支持亦不抑制經濟增長的「中性水平」。此番言論意味着她不支持繼續減息。

聯儲官員傾向減少降息次數 波士頓聯儲銀行行長柯林斯則表示，跟她幾個月前的預期相比，現在更傾向於今年減少降息次數。她提到，要避免對即將上任的政府未來政策進行預判，應要等待更多明確訊息，再去了解相關政策對經濟活動、勞動力市場和通脹的影響。

股市方面，美股3大指數周五早段全線下跌，道指曾跌616點，報42,019點；標指跌91點，報5,820點；納指跌431點，報19,047點。美國1月密歇根大學消費信心指數為73.2，低過預期。

隨着市場焦點逐漸轉向即將換屆的美國政府，以及候任總統特朗普上台後可能會推動的一系列新政策，摩根士丹利全球固定收益與公共政策研究主管Michael Zezas指出，雖然重要的政策變化即將到來，但實施的過程可能會非常緩慢，這意味着今年內美國仍然健康的基本面，應該有助於推動風險資產（即美國股票和企業信貸）跑贏大市。不過，他補充指︰「如果我們錯了，例如關稅實施的幅度更大、速度更快，那麼今年政府債券等風險較低的資產可能會跑出。」

Zezas指出，關稅、稅收、移民和監管方面政策選擇的順序，以及實施的幅度，將會顯著地影響市場前景。不過，一些重大的法案可能只會在共和黨人經歷艱難談判並達成一致的情況下才能通過，因此「可能不會很快」。

美國失業率走勢