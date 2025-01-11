金價3連揚 靈寶股價飆兩成

英國債息飆升，另市場關注特朗普就任美國總統後的關稅政策，避險情緒升溫，國際金價連續第3天做好，創下4個星期新高。現貨金價昨日一度高見每安士2,678.81美元，見一個月高位，帶動金礦股昨日普遍做好。

紫金洽購藏格礦業控制權 高盛最新發表的研究報告，維持紫金及招金「買入」評級，目標價分別上調至23.5元及15.5元。

紫金公布，正與深圳上市公司藏格礦業的第一大股東西藏藏格創業投資集團有限公司及其一致行動人、第二大股東寧波梅山保稅港區新沙鴻運投資管理有限公司就潛在收購事項進行商討，潛在收購事項可能涉及藏格礦業的控制權變更。惟收購事項尚需等待董事會的批准及收購協議的正式簽署。

分析指出，若金價短線能重上2,700美元樓上並企穩，後市有望進一步向2,760美元水平進發，短線向下兩級支持分別在2,640美元及2,600美元。

美富豪：比特幣保值過金 至於被喻為數碼黃金的比特幣，昨日價格回穩，曾報每枚94,702美元；以太幣則徘徊於3,290至3,300美元水平。

美國億萬富豪Mark Cuban稱，目前很多投資者已視比特幣為其中一種最古老的貨幣形式──黃金，認為比特幣保值能力有過之而無不及，直言在真正的經濟危機中，比特幣甚至可能比黃金更具優勢。

靈寶黃金股價走勢