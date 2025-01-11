歐盟商會：在華外企被孤立存風險

中國歐盟商會（EUCCC）發布「一個世界，兩個體系」調查報告，直指外資企業在中國出現研發、資料和資訊技術系統的孤立化，不但導致外企失去競爭力，對中國經濟及其本地企業也帶來風險。

該商會表示，在國際地緣政治和貿易緊張局勢不斷加劇、中國產業自主政策逐步強化，以及境內境外監管風險與日俱增下，許多跨國公司把在中國市場的部分職能甚至整個營運體系與其全球業務體系剝離。部分歐盟商會會員為此投入大量資金，供應鏈、勞動力、銷售和採購職能已經本地化，研發、資料和資訊技術系統則是孤立化，就是在中國自成一套體系。

儘管孤立化在某些方面可緩解外企在中國面臨的問題，但該報告也指出4個負面影響，包括：因為需要重新建立營運和生產體系，而且在中國與中國以外的體系重複操作，致使企業效率低、成本上升；創新能力下降；遵循全球法規的風險增加；將失去全球競爭力。

在2000年成立的中國歐盟商會目前擁有超過1,700家會員企業。根據這份針對會員的調查報告，45%受訪企業表示，在過去兩年，中國特定標準在其產業所佔的比例不斷增加，僅13%感受到需因應的國際標準在增加。

Prada傳研購Versace 企業消息方面，Zara母公司Inditex中國公關團隊表示，有關Zara將退出中國市場以及過去一年縮減逾80間分店的消息不實，強調Zara一直優化及升級分店，上半年會在南京開設一間旗艦店；今年Zara亦將持續升級其他分店，例如深圳壹方城門市正在進行翻新，之後亦有意翻新上海南京東路旗艦店。