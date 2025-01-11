內地打擊直播電商虛假營銷

內地近年直播成風，不過由於風氣良莠不齊，迫使政府層面關注相關議題並展開查處。最新國家市場監管總局副局長束為表示，將由促進平台規則公平透明、降低平台內商戶成本負擔、淨化直播電商行業生態等方面着力規範市場競爭秩序；抓緊完善平台規則、直播電商等方面的監管制度。

加強平台經濟反壟斷執法 他又稱，要着力整治利用平台規則破壞公平競爭、侵害平台內商家和消費者合法權益的現象，打擊直播電商領域虛假營銷等行為。另他指出，促進平台經濟健康發展事關擴內需、穩就業、惠民生，也事關賦能實體經濟和促進新質生產力發展，要讓平台經濟的賽道既有「參天大樹」又有「綠草如茵」，推動平台經濟領域「草木繁茂、生意盎然」。

此外，市監總局執法稽查局局長況旭表示，將圍繞加快構建全國統一大市場，推進市場競爭公平統一，聚焦平台經濟、民生保障、自然壟斷等重點領域，強化反壟斷執法。

至於內地去年12月通脹按年升幅放緩0.1個百分點至0.1%，連續4個月放緩。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，數據主要受食品價格由升轉跌所致，其中鮮菜及鮮果等新鮮食品價格續受內地天氣條件較好所影響而進一步回落，同時非食品價格略有回穩，但不足以抵銷食品價格下跌的影響，或反映整體內需復甦仍然乏力。

不過，他認為，通脹低企有利內地實施適度寬鬆的貨幣政策和更積極的財政政策，並料今年全年通脹為0.5%。