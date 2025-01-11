美下周敲定遏華汽車軟硬件規則

美國候任總統特朗普表示，對中國汽車製造商在美國製造汽車持開放態度；而美國商務部長雷蒙多則稱，拜登政府計劃在下周敲定打擊中國汽車軟硬件的規則，似乎是要軟硬兼施，逼拓展美國市場的中國車企要在美國設生產基地在當地生產。

Tesla新Model Y中國上線 車企消息方面，特斯拉（Tesla）新Model Y終於上線，「煥新Model Y」昨正式登陸特斯拉中國官網，同時首發版車型也上線。據報，首發版車型分為兩款，分別是後輪驅動首發版、長續航全輪驅動首發版，前者售價26.35萬元（人民幣‧下同）起，後者30.35萬元起，後輪驅動首發版較舊款Model Y漲價2.36萬元，預計將在今年3月開始交車。至於舊款Model Y現車，目前仍有尾款立減一萬元的活動，並可疊加申請限時5年零息金融方案。

此外，特斯拉行政總裁（CEO）馬斯克表示，公司計劃在今年生產數千個人形機械人Optimus，明年進一步提升產量；若一切順利，公司明年將生產5萬至10萬個Optimus機械人，其後一年的產量將增加10倍以上。另一方面，馬斯克指，特斯拉所有車型將導入xAI的Grok大型語言模型，以提升車內語音互動。

去年日純電動車銷量挫33% 中企方面，上汽集團與寧德時代將進一步推動在技術共創、整車及電池後市場、海外業務拓展及車電分離等多個領域的共贏合作。此外，寧德時代在華東地區開設首家後市場直營體驗中心「寧家服務」。

另日媒引述日本汽車銷售公司業界團體公布，去年日本純電動車銷量整體按年跌33%至59,736輛，為5年來首度下跌；純電動車銷售佔比跌破2%，於主要已發展國家中墊底。