阿里電商收入望提速增
舊換新帶挈 花旗調高目標價至137元
電商平台經濟已成為中國景氣的一大指標。要留意，近日多家外資大行相繼點評中國第一電商股 ——阿里巴巴(09988)，箇中評價有好有壞。其中，花旗看法較為樂觀，指基於行業競爭合理化和「以舊換新」政策延續，可帶動今年電子商務產業增長輕微加速，將目標價由132元微升至137元。不過，阿里股價昨跟隨大市向下，收報79.6元，跌1.24%。
花旗提及，阿里於雙11期間表現理想，加上其人工智能（AI）工具「全站推」（Quanzhantui）採用率提升，相信截至去年12月底止的第三財季，集團商品成交額（GMV）和客戶管理收入（CMR）有可能高於該行先前的保守預期，並預料該企CMR收入將會按年增長5%，較早前估計的3.7%高。
該行又認為，阿里第三財季的總合併營業額有2,770億元（人民幣‧下同），按年增長6.6%，而非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤則為472億元。
瑞銀料雲業務生意升8%
瑞銀的研究報告提及，內地「以舊換新」擴容可支持阿里GMV，又指淘寶天貓進度仍符預期，料其第三財季收入按年增長6%至2,750億元。按業務劃分，該行預計淘寶天貓的GMV按年增4%，國際數字商業集團（AIDC）收入增30%，雲業務收入增速為8%，對阿里美股予「買入」評級，目標價140美元。
滙豐環球研究的看法亦與瑞銀相似，指雖然去年底的購物節退貨率不低，惟刺激消費措施推升了整體市場的GMV。另該行提及，由於阿里的佣金和廣告收費率低於拼多多和抖音，故不太可能削弱阿里的潛在獲利能力。
大摩估年中再派特別息
整體而言，阿里第三財季CMR收入增幅有機會超越GMV，維持阿里港股及美股目標價各125港元和128美元，評級「買入」。
不過，摩根士丹利略唱反調，將阿里目標價由105美元，調低4.7%至100美元，評級為「與大市同步」。大摩提及，由於阿里去年加大了股份回購力度，而且近期亦出售銀泰百貨和高鑫零售(06808)等非核心資產，所以預期集團今年中旬或會再派特別股息。
淘寶天貓優化退貨機制
春節臨近又是內地電商「掘金」商機，針對有客戶「買完用一用就退」、間接是零使錢的陋習，阿里旗下淘寶天貓近日舉行商家服務大會，宣布推出數十項營商環境優化舉措，保障商家權益，涉及優化「退貨寶」機制。淘寶天貓指，退貨寶推出以來已幫助商家退換貨成本系統性下降10至30%。
此外，國務院副總理何立峰昨出席擴消費工作推進會，指要加大力度推動消費工作，優化城鄉消費載體，健全城鄉商貿流通網絡。
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