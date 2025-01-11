阿里電商收入望提速增

花旗提及，阿里於雙11期間表現理想，加上其人工智能（AI）工具「全站推」（Quanzhantui）採用率提升，相信截至去年12月底止的第三財季，集團商品成交額（GMV）和客戶管理收入（CMR）有可能高於該行先前的保守預期，並預料該企CMR收入將會按年增長5%，較早前估計的3.7%高。

該行又認為，阿里第三財季的總合併營業額有2,770億元（人民幣‧下同），按年增長6.6%，而非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤則為472億元。

瑞銀料雲業務生意升8% 瑞銀的研究報告提及，內地「以舊換新」擴容可支持阿里GMV，又指淘寶天貓進度仍符預期，料其第三財季收入按年增長6%至2,750億元。按業務劃分，該行預計淘寶天貓的GMV按年增4%，國際數字商業集團（AIDC）收入增30%，雲業務收入增速為8%，對阿里美股予「買入」評級，目標價140美元。

滙豐環球研究的看法亦與瑞銀相似，指雖然去年底的購物節退貨率不低，惟刺激消費措施推升了整體市場的GMV。另該行提及，由於阿里的佣金和廣告收費率低於拼多多和抖音，故不太可能削弱阿里的潛在獲利能力。

大摩估年中再派特別息 整體而言，阿里第三財季CMR收入增幅有機會超越GMV，維持阿里港股及美股目標價各125港元和128美元，評級「買入」。

淘寶天貓優化退貨機制 春節臨近又是內地電商「掘金」商機，針對有客戶「買完用一用就退」、間接是零使錢的陋習，阿里旗下淘寶天貓近日舉行商家服務大會，宣布推出數十項營商環境優化舉措，保障商家權益，涉及優化「退貨寶」機制。淘寶天貓指，退貨寶推出以來已幫助商家退換貨成本系統性下降10至30%。

此外，國務院副總理何立峰昨出席擴消費工作推進會，指要加大力度推動消費工作，優化城鄉消費載體，健全城鄉商貿流通網絡。

投行對阿里巴巴最新評級