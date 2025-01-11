高盛全線上調內銀目標價

高盛對內銀股最新評級

美資券商高盛預期，中國當局為支持國內生產總值（GDP）增長，今年財政赤字將會擴大，目前內銀板塊估值仍然被低估，相信當局未來會出台經濟刺激政策，內銀可能會因充足的資本、有序增長、損失減少及持續的股息，令板塊獲得重新調整，全線上調所覆蓋的內銀H股目標價。

料資本重組抵銷低息影響 該行觀察到，在2014至2015年和2024年的財政刺激期間，大型國有銀行市值/撥備前利潤估值（P/PPoP）倍數會擴大，預期今次內銀會優先進行資本重組，以抵銷低利率的負面影響，內地短期宏觀寬鬆政策，將為銀行業提供基礎，料內銀資本重組、抵押貸款政策放鬆和地方政府債務增長將成為今年全國兩會的重點，有助內銀估值恢復及基本面改善。

該行預測，大型國有銀行的不良貸款或在今年內達到峰值，因抵押貸款不良貸款減少，地方政府債務違約風險降低，儘管有可能令今年盈利能力受壓，但隨着淨息差逐步在明年穩定下來，有助淨利息收入按年錄升。

另一方面，借鏡日本銀行重新評級的經驗，高盛認為低利率並不是壓縮內銀股估值的核心因素，反而是充足的資本、不再惡化的資產負債表及持續的股東回報。

至於去年9月24日以來一直「只聞樓梯響」的發行特別國債補充國有大行核心一級資本，財政部副部長廖岷表示，目前相關銀行正在測算和細化補充資本方案，將抓緊推動實施。