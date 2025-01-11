台積電去季收入漲38%超標

盛傳已停向內地交付人工智能（AI）尖端製程晶片的台積電，上月營業收入仍然強勁，按年飆升57.77%至2,781.63億元新台幣，折合相當於每日進帳21.18億港元。單計去年第四季，營收達8,684.61億元新台幣，按年增長38.83%，按照業績指引的新台幣兌美元匯率測算，屬超額完成。台灣經濟部門首長郭智輝昨稱，特朗普若對全球加徵10%關稅，對當地影響不大，當局會協助台企在美國建立供應鏈。

寒武紀破頂後升少截 早已經成為台積電「前客戶」的內地圖像處理器（GPU）設計公司、被視為「中國版英偉達」的寒武紀似乎高處不勝寒，股價早段再飆升9.19%、觸及777.77元人民幣的歷史新高後，出現顯著回吐，收市仍升2.48%，報729.97元人民幣。

寒武紀股價暴漲，某程度上歸因於即將下台的美國拜登政府，據報周五祭出極為嚴厲的AI晶片管制，除大約20個「朋友」外，連以色列和新加坡購買美國GPU之前都面臨管制，中俄等敵對勢力就更嚴厲地禁制，除非總部駐有關地區的企業同意美國政府制訂的國家安全和人權準則，成為所謂VEU（核准終端用戶）。

英偉達（Nvidia）的政府事務副總裁費因柯（Ned Finkle）非常不滿拜登政權「臨走先搞鑊甘」，斥如此極端的國家級限制會擾亂全球的電腦，「借遏制中國，於全球範圍操控數據中心、遊戲機等日常用途都會用到的技術，完全是無理」，非但不能加強國家安全，反而會催生另一套技術。

不過，天風證券派定心丸，指中芯有一定基本因素支持，因為內地有新款旗艦手機發布，加上雙十一等消費節，半導體行業終端銷售額有望持續增長，並強調半導體自主可控的需求迫切。