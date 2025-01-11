滬股月內瀉逾半成 深創板連挫5周

中央救經濟的「大招」理應愈來愈近，可惜由於今年國債發行量也會大增，恐攤薄市場流動性，加上投資者對內地經濟信心尚未穩固，A股3大指數昨日愈跌愈深，全以即市低位收市，挫逾1%，開年以來累計跌幅超過5%。

股民最關注的滬綜指低收1.33%，收報3,168點，全周累跌1.34%，連跌兩周，2025年迄今累瀉5.46%。深圳股市更慘，深成指及深圳創業板指數昨分別插1.8%及1.76%，收報9,795點及1,975點；全周計，深成指跌1.02%，連跌兩周，深圳創業板指數跌2.02%，連瀉5周；兩者今年開局分別累挫5.46%及7.76%。

高溢價跨境ETF被拋售 由於A股表現令人不敢恭維，內地投資者也熱衷投資海外股票的ETF，致使有關跨境ETF不時出現高溢價，昨日就有4隻因高溢價宣布停牌，加上基金公司密集提醒有關風險，導致多隻高溢價跨境ETF急跌。

股市不濟亦使資金蜂擁買債，債息愈跌愈低，一向靠買債收息的保險企業，要提高產品回報也愈來愈難。中國保險行業協會昨日召開人身保險業責任準備金評估利率專家諮詢委員會例會，指當前普通型人身保險產品預定利率研究值為2.34厘。國家金融監督管理總局則下發通知文件，要求人身保險公司定期研究預定利率，不時調整普通人身保險、分紅型人身保險預定利率最高值，以及萬能型人身保險最低保證利率的最高值。