內房危機 世茂融創遭呈請清盤
農曆新年將至，陷困內房企業卻接連被提呈清盤。融創中國(01918)收到中國信達（香港）資產管理公司在香港對其提出的清盤呈請，聆訊定於3月19日舉行。融創股價昨瀉25.71%，收報1.3元。
融創晚間刊發公告補充，將極力反對本次清盤呈請，正在與信達方面積極溝通，但考慮到當前市況遠不及此前境外債務重組方案制訂時之預期，不排除再結合現實情況，尋求更全面的境外債務綜合解決方案。
同日世茂集團(00813)亦披露，深化連盛投資有限公司昨日向香港高院提出呈請將公司清盤，涉及世茂與招銀國際財務有限公司相關跨境貸款所提供的擔保，未償還金額近2.58億元人民幣，聆訊日期也是3月19日。公司正尋求法律措施以堅決反對該呈請。
碧桂園債務重組傳未談妥
同樣停牌中的碧桂園(02007)周四晚公布境外債務重組計劃獲主要銀行達成共識。不過，外媒報道，主要債權人小組尚未同意重組案條款。這部分債權人持有碧桂園存續總計約104億美元本金的債券中超過三成佔有率，惟重組方案至少需要獲得75%債權人同意才能推進，包括債券持有人。碧桂園對報道內容暫未置評。
龍光集團(03380)公布，與現有票據持有人組成的債權人小組已就整體重組方案達成一致，並且訂立了債權人支持協議（整體CSA），支持整體重組方案的境外債權人現可作為「同意債權人」加入整體CSA。
越秀去年銷售額縮19%
陸續有內房公司公布銷售情況。越秀地產(00123)上月合約銷售金額約為135.11億元（人民幣‧下同），按年升約48.1%；去年全年累計合約銷售約1,145.4億元，按年跌約19.4%。世茂上月和去年分別錄合約銷售28.3億元和340億元，按年分別升0.7%和跌20.6%。
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