華停買國債 穩匯不懈

人行歸因供不應求 債息人幣未跌夠 綽號「央媽」的中國人民銀行，既要持續放水降低實質利率去刺激經濟，又想遏止人民幣匯價跌勢，可謂左右做人難。為免中國國債孳息率再創新低，拉闊與美國國債的息差和拖冧人民幣，人行先是讓旗下官媒引述專家為幣策寬鬆的預期降溫，昨晨進而以「政府債券市場持續供不應求」為由，宣布暫停開展公開市場國債買入操作，視乎國債市場供求狀況「擇機恢復」，為人行對戰「債牛」的又一傑作。

官媒為幣策寬鬆預期降溫 官媒昨日刊文指「央行穩匯率不是讓人民幣兌美元匯率固守某一點位，而是更看重匯率預期、市場結售匯交易的平穩有序……防範因非理性情緒引發持續單邊貶值預期的出現，防範出現『市場一致性預期→匯率超調』的負反饋（惡性循環）強化。」

不過，人行托匯新招成效似乎不太顯著，人民幣（兌每美元‧下同）中間價昨日下調5點子，報7.1891，為兩周新低，在岸人民幣則跌6點子，收報7.3326，刷新16個月低位。離岸價由於有規模破天荒的央票發行而較反覆，晚間因美元抽升，曾急挫至7.3638。

此外，中國10年期和30年期國債孳息率仍然分別下跌至1.63厘和1.88厘，30年期國債期貨主力合約的價格亦先跌後企穩，跌的反而是滬深股市。

市場估計今季降準機會增 鑑於人行買國債是向市場投放流動性的重要手段，坊間疑惑人行如此一停是否代表幣策有變，尤其是該行旗下的官媒早前引述中銀證券全球首席經濟學家管濤說「要避免對適度寬鬆貨幣政策的過度解讀」，上月中央經濟工作會議幣策取態轉為「適度寬鬆」，字眼是「適時降準降息」，而非中央政治局9月26日特別討論經濟時所提到的「有力度降息」，更多是確認幣策是「支持性」。

然而，招聯首席研究員董希淼認為，人行不會收緊市場的流動性，反映會循着公開市場操作、降低存款準備金率等向市場注入長期資金。

東方金誠研發部執行總監馮琳相信，人行暫停買債是想叫停國債孳息率在進一步放水前就狂跌的「搶跑」勢頭，不排除復買之前會沽長債，但由於幣策始終是寬鬆，「債牛的大方面難現根本性逆轉」，而且不買債反而會令今季降準的機會更大。

財政部：政府舉債可持續 要防止債息下跌，除了加息，就是經濟好轉、通脹預期升溫，人行亦深知放水不能解決所有問題。財政部副部長廖岷昨日仍未交代具體規模，「履行法定程序後才能及時向社會正式公布」，但方向是清晰明確地「非常積極」，並會加大與幣策的協調力度。

人行擔心的政府債券供應，其實是源源不絕。廖岷稱，中國有較大空間舉債和提升赤字，「政府舉債是可持續的」，原因是「經濟仍具有較高的增長潛力」，中國政府負債率顯著低於主要經濟體和新興市場國家，且債務對應大量社會和經濟效益兼具的優質資產，況且中國國債實際利率明顯低於經濟增長，提高赤字率時已經充分考慮財政中長期可持續性。

地方財政方面，廖稱，會再增加對地方的轉移支付，並指今年兩萬億元人民幣的地方債置換債券已啟動發行。財政部預算司司長玉建凡指，各地置換債務平均成本普遍降低逾兩厘，大大減輕還本還息的壓力。

人行頻頻試圖為債市降溫 離岸人民幣近月走勢