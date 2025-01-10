宏觀視野：內地補貼谷消費一舉多得

近日中國財政部表示中央財政已下達2025年消費品以舊換新資金810億元（人民幣‧下同），對資金需求量大、社會關注度高的部分領域，將進一步擴大實施範圍、提高補助標準。另據國家發改委和財政部發布通知，明確2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策，補貼範圍新增4類家電產品、3類數碼產品等。

具競爭力產品企業受惠 即在原有的冰箱、洗衣機、電視、空調等8類家電產品以舊換新的基礎上，將微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲共4類家電產品納入補貼範圍。其中，除空調產品外，每名消費者每類產品可補貼一件，每件補貼最多2,000元。

同時，對個人消費者購買手機、平板電腦、智能手錶手環等3類數碼產品，單件銷售價格不超過6,000元的按產品銷售價格的15%給予補貼，每名消費者每類產品可補貼一件，每件補貼最多500元。政策料可帶動更多相關商品銷量，或對具備綜合產品競爭實力及相關價格段位競爭力的龍頭企業尤其有利。

此外，通知亦表示會繼續向地方直接安排超長期特別國債資金，用於支持消費品以舊換新，優先支持大宗耐用消費品以舊換新，探索補貼政策與金融支持聯動。總體顯示2025年以舊換新政策將繼續發力，有望支持行業需求提升，並帶動板塊進一步回升及實現量價齊升。

去年內地以舊換新政策初見成效，家電消費市場全年銷量創下近年新高。近期國務院在政策例行吹風會上公布，去年全年超過3,600萬名消費者購買了8大類家電產品5,600多萬件，帶動銷售額2,400億元；家裝廚衞「煥新」帶動銷售相關產品近6,000萬件，銷售額約1,200億元。可見近年相關政策的效力，料今年政策加碼下可為相關企業提供更多發展空間。

推動產業朝智能化發展 該會議數據顯示，家電以舊換新中，一級能效產品銷售額佔比超過90%，帶動高能效等級和智能家電零售額連續4個月達逾兩位數增長。家裝廚衞「煥新」中，智能坐便器、掃地機械人、智能門鎖等智能家居產品亦換新近1,000萬件。這反映高技術、高能效產品需求加深，料在人工智能（AI）等前沿技術日益發展下，相關產業向智能化、高端化發展趨勢顯著，或為未來各企業間主要競爭方向。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）