會德豐擬今年推7盤2400戶 Coasto擬短期現樓發售

GRAND SEASONS料下周賣

至於現正推售的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，將日內上載銷售安排，最快下周作首輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，項目開價後累計接獲約千個查詢，當中約七成屬用家，大部分來自主區將軍澳。項目會所及庭園佔地共逾9.8萬方呎，特設種植園，可耕種有機食材。