會德豐擬今年推7盤2400戶 Coasto擬短期現樓發售
發展商摩拳擦掌籌備全年推盤大計，會德豐地產預告，今年計劃推售7個項目，預料提供逾2,400伙，包括古洞24區地皮項目第1期、黃竹坑站港島南岸第6期、九龍塘龍庭里超級豪宅項目第1期、灣仔春園街項目等。
GRAND SEASONS料下周賣
至於現正推售的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，將日內上載銷售安排，最快下周作首輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，項目開價後累計接獲約千個查詢，當中約七成屬用家，大部分來自主區將軍澳。項目會所及庭園佔地共逾9.8萬方呎，特設種植園，可耕種有機食材。
宏安地產(01243)發展的鴨脷洲惠風街新項目，昨日公布命名為Coasto，提供93伙，戶型以一房戶及兩房戶為主。項目正進行銷售部署，預計短期內以現樓形式推出市場。該公司執行董事程德韻表示，該盤前臨鴨脷洲海濱長廊，大部分單位可飽覽香港仔避風塘無遮擋海景。
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