去年內地客港置業千三億破頂

樓市撤辣內地買家置業成本大減。代理數據顯示，2024年全港共錄得逾1.1萬宗普通話拼音買家入市個案，涉及成交金額逾1,300億元，宗數及金額均破盡紀錄。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市全面撤辣，樓價從高位回落超過兩成，政府搶人才及優化移民政策，提升內地客來港置業意欲，大批內地客來港睇樓及買樓，個別更大手掃貨。

去年樓市交投暢旺，全年錄逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，按年升逾兩成。當中，買家姓名為普通話拼音人士佔多達11,638宗，涉及成交金額達1,304.9億元，較2023年的6,095宗及778億元，分別急增約90%及約67%，同創歷史新高。

資料顯示，上一次內地客來港買樓高峰期已經是2010年，當年錄得10,079宗普通話拼音買家入市，但僅佔整體成交約9%，去年已升至約24%，屬新紀錄。

內地背景買家推動去年多個新盤熱銷，去年全年一手市場錄逾1.6萬宗登記，按年升近六成。期內普通話拼音買家佔5,547宗或約35%，大增約1.5倍，涉及金額約800.5億元，佔整體一手金額高達四成，佔比連續兩年創新高。

啟德發展區佔1482宗最多 以區域統計，去年啟德發展區錄1,482宗同類買家入市個案最多，佔區內比例約50.1%。同類入市比率最高為南昌站一帶，佔多達63.4%，涉及260宗成交。

若選取去年首15個最多同類買家新盤，以啟德天璽‧天錄414宗最多，比例以西南九龍維港滙錄約71%最高。