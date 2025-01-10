二手樓價時光倒流

康怡三房12年仍蝕 迎海‧星灣御輸140萬 本港二手樓價繼續尋底，即使大型屋苑，近期成交價都跌穿近10年或以上價位蝕賣離場。港島東藍籌屋苑康怡花園套三房單位，議價至908萬元成交，原業主持貨逾12年，帳面蝕兩萬元。馬鞍山迎海‧星灣御一房單位，減價至728萬元成交，一手業主持貨逾9年，帳面損失約140.8萬元。

中原梁嘉駿表示，上述康怡花園A座高層12室，實用面積約710方呎，望山景，獲用家承接，成交呎價約12,789元。原業主於2012年以910萬元購入，新成交價重返購入時水平。

馬鞍山屋苑連錄損手買賣。美聯李天傑指，迎海‧星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，連儲物室設計，望海景，叫價840萬元，減價112萬元成交，新買家3年前高位沽貨轉租，是次再度入市，呎價約13,840元。原業主於2015年底以約868.8萬元購入，帳面貶值約16.2%。

中原胡耀祖稱，同系迎海5座低層G室套四房戶，實用面積約985方呎，叫價約1,350萬元，議價後以1,295萬元易手，呎價約13,147元，原業主持貨約5年，帳面蝕約110萬元。

全‧城滙劈540萬易手 荃灣二手樓頻錄蝕讓。該行陳文杰表示，全‧城滙5座低層E室，實用面積約839方呎，早於2023年8月放盤，累減540萬元，以1,060萬元易手，呎價約12,634元，創同呎數單位歷來新低價。原業主於2017年一手買入，帳面蝕124.6萬元，貶值約10.5%。

利嘉閣李曉敏稱，同區樂悠居低層1室兩房戶，減價50萬元，投資者以540萬元購入，呎價約12,736元。原業主於2017年以約585萬元買入，約8年帳蝕45萬元。

半新盤業主睇淡後市。該行蕭嘉偉稱，天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST的3A座高層A9室，實用面積約295方呎，一房間隔，原業主於12月初收樓，即叫價428萬元放售，減價至390萬元售出，呎價約13,220元。原業主於2023年12月購入，一年多跌價10萬元。

會景閣賣610萬低估價10% 灣仔會景閣再錄「6字頭」成交。市場消息透露，該盤一個中層實用面積約417方呎單位，連租約及會所會籍，原由忠誠拍賣推出，拍賣前以約610萬元沽，呎價約14,628元。成交價較個別銀行網上估價低約10.8%。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩料，今年整體住宅樓價將出現溫和復甦，由不變至上升約5%，同期租金料增長約5%，若息口進一步下跌，同期成交量預料漲至近6萬宗，按年增加約10%。

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