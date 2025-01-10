產經

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●聯交所股權披露顯示，騰訊控股(00700)於1月3日及1月6日，分別減持微盟集團(02013)6,210.1萬股及接近1.22億股，每股均價分別為3.49元及3.4元，估計合共套現逾6.3億元，而持股量由8.39%降至2.94%，由於已低於5%，故日後即使再減持也不用申報。
●維他奶國際(00345)於1月6日獲信和置業(00083)主席黃志祥胞弟、新加坡地產商遠東機構主席黃志達（Ng Chee Tat Philip）增持73.2萬股，每股均價9.8317元，持股量由12.98%上升至13.05%。
●香港科技探索(01137)公布，去年訂單總商品交易額85.8億元，按年增1.9%；另披露今年目標訂單總商品交易額為86.5億至90.8億元，按年料增0.8至5.8%。
●丘鈦科技(01478)去年12月攝像頭模組銷售數量共3,197.9萬件，按年跌10.7%，按月跌23.1%。當中，手機攝像頭模組銷量按年下跌12.4%，按月跌24.1%；指紋識別模組銷量按年增95.8%，按月增4.5%。
●香港華人(00655)公布，就早前公布有關力寶(00226)直接全資附屬及公司控股股東Hennessy抵押若干持有公司已發行股份予中信銀行（國際），作為貸款人授予力寶若干定期及循環貸款融資抵押品，公司已獲Hennessy通知，押記於昨日獲解除。目前Hennessy擁有約14.78億股股份權益，約佔公司已發行股份73.95%，在上述解除押記後，Hennessy於公司持有之股份概無作出任何抵押。
●中遠海能(01138)預期，截至去年底止全年淨溢利約為39.6億元人民幣，按年增長約17.2%。
●瑞安房地產(00272)去年第四季合約物業銷售額達15.72億元（人民幣‧下同），按年跌29.31%；全年累計合約物業銷售額達到150.58億元，按年升47.77%。
●九興控股(01836)去年第四季綜合收入按年減約1.1%至約3.85億美元；去年全年累計綜合收入按年增約3.5%至約15.45億美元。
●特步國際(01368)上季特步主品牌的零售銷售按年錄高單位數增長，零售折扣水平約七至七五折；而索康尼的零售銷售按年增約50%。
●世界黃金協會（WGC）統計，去年12月全球實金支持交易所買賣基金（ETF）錄得7.78億美元資金淨流入，是2019年同期以來首次。
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