簡訊一覽
●香港科技探索(01137)公布，去年訂單總商品交易額85.8億元，按年增1.9%；另披露今年目標訂單總商品交易額為86.5億至90.8億元，按年料增0.8至5.8%。
●丘鈦科技(01478)去年12月攝像頭模組銷售數量共3,197.9萬件，按年跌10.7%，按月跌23.1%。當中，手機攝像頭模組銷量按年下跌12.4%，按月跌24.1%；指紋識別模組銷量按年增95.8%，按月增4.5%。
●中遠海能(01138)預期，截至去年底止全年淨溢利約為39.6億元人民幣，按年增長約17.2%。
●瑞安房地產(00272)去年第四季合約物業銷售額達15.72億元（人民幣‧下同），按年跌29.31%；全年累計合約物業銷售額達到150.58億元，按年升47.77%。
●九興控股(01836)去年第四季綜合收入按年減約1.1%至約3.85億美元；去年全年累計綜合收入按年增約3.5%至約15.45億美元。
●特步國際(01368)上季特步主品牌的零售銷售按年錄高單位數增長，零售折扣水平約七至七五折；而索康尼的零售銷售按年增約50%。
●世界黃金協會（WGC）統計，去年12月全球實金支持交易所買賣基金（ETF）錄得7.78億美元資金淨流入，是2019年同期以來首次。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：