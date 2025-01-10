股壇MasterMind：華消費降級 康師傅勢續受捧

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）預料，恒指暫時維持19,000至21,000點區間爭持，大市仍在觀望美國候任總統特朗普上場後的情況。至於內地經濟，上月居民消費價格指數（CPI）雖按年上漲0.1%，但已是連續4個月放緩，楊認為數據反映內地消費需求依然疲弱，仍需要更多政策扶持。他預料人民銀行有機會在農曆新年前降準，未來一年料合共降準兩至3次。

個股方面，康師傅昨急升超過一成二，股價能繼續受惠於消費降級？楊提到，康師傅管理層預期，2025年淨利潤率將持續改善，意味在疲弱市道下，公司旗下產品亦能找到市場定位，銷售不跌反升，自然受投資者追捧，股價可上望去年10月高位，即約12.5元。

小米宜趁調整吸納 另一隻急升股國泰昨抽升7.8%，升穿10元。楊指，國泰對下半年業績展望雖比市場預期好，惟投資者要留意疫情復甦已七七八八，公司運力及航班數量已回復疫情前水平，加上未來特朗普上場，關稅政策或會影響貨運。他指國泰現價再上空間不大，宜待調整後再作考慮，回吐到9至9.5元較值博。

騰訊及小米昨日股價反彈。楊指，騰訊被美國國防部列為中國軍工企業，對實際業務影響有限，不過在大市氣氛欠佳下，重磅股難有作為。他指策略上可分注部署，若未來一、兩日仍企穩370元，可博技術反彈，下一注則睇實343元位置。至於小米，楊認為投資者早前或借消息先行獲利，該公司本身利好因素較多，股價調整反而是入市機會，在30元水平可考慮，比騰訊更為值博。

想知楊韻銳更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。