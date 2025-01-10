黃仁勳：20年後汽車全自動駕駛

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席國際消費電子產品展覽（CES）2025時預計，20年後所有汽車都將具備自動駕駛功能，特別是下一代純電動汽車（EV）將全部成為自動駕駛汽車，並強調來自中國純電動汽車企業的技術將有最大影響力。

華新能源車料今年多銷20% 另一方面，中國乘用車市場信息聯席會分析本月全國乘用車市場展望時表示，按去年政策基本延續的測算基礎，預判今年內地車市零售2,340萬輛，按年增2%；新能源乘用車零售1,330萬輛，按年增20%，滲透率57%。

回顧去年，該會指全國車市走勢呈現U形增長態勢，下半年以舊換新和報廢更新補貼政策力度超強，推動全年車市零售2,289.4萬輛，按年增5.5%。今年的以舊換新基本保持去年的補貼力度，粗略估計報廢更新和以舊換新總體補貼資金的需求超過2,000億元人民幣，遠超歷史補貼幅度，故規範各地以舊換新補貼上限的意義很大。

出口方面，該會數據顯示，上月內地乘用車出口（含整車與全散裝件）40.4萬輛，按年增6%，按月增2%；全年乘用車累計出口479.1萬輛，按年增25%。上月新能源車佔出口總量的30.2%，按年增3.1的百分點，其中自主品牌出口達34.5萬輛，按年增4%，按月增1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，按年增16%。