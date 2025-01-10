產經

黃仁勳：20年後汽車全自動駕駛

中國乘聯會料今年內地車市零售2,340萬輛。 中國乘聯會料今年內地車市零售2,340萬輛。
中國乘聯會料今年內地車市零售2,340萬輛。
英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席國際消費電子產品展覽（CES）2025時預計，20年後所有汽車都將具備自動駕駛功能，特別是下一代純電動汽車（EV）將全部成為自動駕駛汽車，並強調來自中國純電動汽車企業的技術將有最大影響力。
黃指出，下一代純電動汽車將全部成為自動駕駛汽車，有賴人工智能（AI）和感測器技術的進步，並認為屆時乘車人可以自由選擇開車與否。他又提及，中國電動車企比亞迪股份(01211)、理想汽車(02015)和小米集團(01810)，以及美國特斯拉（Tesla）和Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo。英偉達目前有向比亞迪和小米等中國企業提供用於自動駕駛開發的尖端車載半導體和系統，他對使用公司車載半導體等技術的汽車廠商主導的技術創新表示期待。
華新能源車料今年多銷20%
另一方面，中國乘用車市場信息聯席會分析本月全國乘用車市場展望時表示，按去年政策基本延續的測算基礎，預判今年內地車市零售2,340萬輛，按年增2%；新能源乘用車零售1,330萬輛，按年增20%，滲透率57%。
回顧去年，該會指全國車市走勢呈現U形增長態勢，下半年以舊換新和報廢更新補貼政策力度超強，推動全年車市零售2,289.4萬輛，按年增5.5%。今年的以舊換新基本保持去年的補貼力度，粗略估計報廢更新和以舊換新總體補貼資金的需求超過2,000億元人民幣，遠超歷史補貼幅度，故規範各地以舊換新補貼上限的意義很大。
出口方面，該會數據顯示，上月內地乘用車出口（含整車與全散裝件）40.4萬輛，按年增6%，按月增2%；全年乘用車累計出口479.1萬輛，按年增25%。上月新能源車佔出口總量的30.2%，按年增3.1的百分點，其中自主品牌出口達34.5萬輛，按年增4%，按月增1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，按年增16%。
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