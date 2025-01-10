耶倫：美經濟強撐債息

10年期曾創8個月高 美匯重上109 美國股市周四因為紀念已故前總統卡特而休市一日，個別金融市場亦會提前收市。美匯指數昨日偏強，曾報109.22。隨着近日10年期美國國債息率重上4.7厘以上，創下8個月新高後，美國財政部長耶倫亦罕有地對債市發表評論，指最近美國國債價格下跌（債息上漲）的主因在於市場對未來利率走勢的改變引發的重新估價，以及債券的「期限溢價」（Term-premium）上升，而更深層的原因與美國經濟數據強勁有關。

美國國債與大多數定息債券一樣，其票面息率都是固定的（如年期為一年或以下，通常票面息為零），當債券價格下跌時，儘管票面息不變，其孳息率會隨之上升。舉例而言，一張本金為100美元、票面息為每年5美元的債券，當其市場交易價格與本金價值相當時；其孳息率等同於利息除以價格（5除以100，等於5%），即孳息率為5厘。然而，當其交易價格下跌，比如跌了一半，即一張債券價格只值50美元時，則其孳息率等於5除以50，相當於10厘的孳息率。

數據強勁致期限溢價升 值得注意的是，上述解釋只是簡化了的基本邏輯，一般而言國際孳息率報價實際上是以「到期孳息率」（Yield to Maturity）作為基準，即假設將所有收到的利息用於重新投資在該債券，按照未來所有的現金流再除開；而現實中亦會有零票面息債券等情況。

回到耶倫的解釋，她所指的「期限溢價」，實際上是指到期日較遠的債券，一般孳息率會高於到期日較近的債券。這種長短債的息差可以理解為「期限溢價」。經濟學家們普遍認為，國債的期限溢價與經濟的潛在增長率、國家的財政狀況有關。按照耶倫的說法，她覺得美國經濟表現強勁，所以「期限溢價」才會穩步上升。

受到美債孳息率上升的影響，美元匯價表現繼續強勢，美匯指數周四重上109大關，高見109.38。美國銀行（BofA）最近亦發出警告指，假如特朗普上台後推行激進的關稅政策，那麼本輪減息周期可能就已經結束，今年內不會有任何減息舉動。該行認為，目前通脹已經進入「令人擔憂的階段」，新政府的政策變化會對通脹構成風險。

聯儲官員：放慢寬鬆政策 另邊廂，美國聯儲局公布了上月議息會議紀錄。參與會議的聯儲局官員普遍認為，已經處於或接近適當放慢寬鬆政策步伐的時刻，未來幾個季度的貨幣政策需要慎重決定；又認為即將上任美國總統的特朗普，其政策可能令經濟增長略有放緩、失業率上升，而通脹率維持堅挺。

會議紀錄顯示，官員提到通脹數據、消費支出走強，以及勞動力市場和經濟前景下行風險，預計就業市場將保持穩固，但普遍認為勞動力市場指標值得密切關注。與會者料通脹將持續向2%的目標邁進，惟部分官員認為，通脹下降進程可能暫時停滯。

美國10年期國債孳息率