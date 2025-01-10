日本7-11母企併購案 官員：關乎國家安全

OK便利店的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）想鯨吞經營日本7-11便利店的Seven & i引發軒然大波。日本經濟再生大臣赤澤亮正表示，這宗併購案非常關乎國家安全，為首次有日本官員以國安層面談及此事。

之所以如此「上綱上線」，赤澤解釋，便利店是天災期間向民眾發放熱食的網絡，如果經營日本7-11的公司被外資收購，營運全看盈利，「我們就得考慮很多事，例如災民如何得到救濟。」

Seven & i去季純利瀉88% 儘管Seven & i方面已祭出多招抵禦ACT提購，現在似乎還有日本政府「撐腰」，股東向管理層要求提升價值的壓力勢必增加，事關集團截至去年11月底止第三財季的業績非常不濟，純利按年倒退88.8%至113億日圓。其中，「關乎國安」的日本便利店業務收入按年倒退1.8%，經營溢利按年倒退8.1%，而海外便利店業務的經營溢利更按年倒退32.1%。

公司稱，正透過推出更多食物提高毛利，1月開始運用咖喱麵包的產能推出扭紋冬甩和腸仔冬甩等新品，並擬在明年2月於全國約1.25萬家7-11推出門店即場烘焙的牛角包、蘋果批、蜜瓜包和曲奇餅等。

財務總監丸山好道昨稱，ACT抑或伊藤家族來收購公司孰優孰劣，董事會的特別委員會尚在考慮當中，目前掌握的細節仍未充分。