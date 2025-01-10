迅銷上財季多賺22% 大中華UNIQLO盈利縮

該企強調，上財季內地電商收入有增長，10月上旬長假期的銷情不錯，「即使整體消費意欲低迷，雙十一期間UNIQLO在天貓銷售額連續11年稱冠」，「10月和11月合計收入按年持平，但未能彌補9月的倒退」。然而，氣溫偏高使秋冬商品銷路欠佳，今後仍要因應地域和氣候改進產品組合與存貨。

不過，上財季集團列帳純利照樣按年增長22.41%至1,319.63億日圓，因為其他地區的UNIQLO表現強勁，如日本同店銷售按年升7.3%，原因包括旅客消費增加，同時北美和歐洲收入均大增；全球UNIQLO業務的所得稅前溢利按年升9.45%至1,392.12億日圓（約68.5億港元）。

展望內地增收減利 反而更廉價的GU「增收減利」，所得稅前溢利倒退13.95%至105.51億日圓，原因包括不加價之際，日圓貶值推高採購成本，繼而拖低毛利率。

展望本財年表現，內地生意額應該略有增長，但經營溢利仍會下滑，反而香港和台灣有望收入與盈利齊增。事實上，迅銷亦維持全年所有指引不變，營業額撇除匯率影響料增長約10.9%。