日本基本工資漲幅32年高 加息或延至3月

日本央行將於本月底議息，不過他們加息與否，經濟數據表現與歷任財金官員的看法卻呈現分歧。

事緣日本厚生勞動省公布，當地去年11月基本工資按年上升2.7%，創32年來最大漲幅，惟日央行前貨幣政策委員櫻井真最新提及，由於美國候任總統特朗普上任後貿戰不確定因素大增，所以估計央行將延至3月才再作加息。周四日圓兌每美元變動不大，在157至158上落，折合每百日圓兌港元報4.91至4.93算。

倘本月凍息 圓匯或跌穿160 事實上，工資、通脹及加息這3大元素向來是央行審視議息時「鐵三角因素」。數據顯示，日本去年11月名義工資按年增幅3%，較預期2.7%為高，不過經通脹調整的實質工資收入連續4個月下跌，按年再少0.3%，箇中原因涉及通脹超過工資增幅，另政府停止對公用事業帳單補貼，推高能源成本後，同樣推高價格漲幅。

櫻井真表示，由於特朗普對各項事情發表的評論，似乎充斥太多不確定因素，所以日央行無足夠誘因在1月加息，只會靜觀其變，同時，一旦日央行1月維持息率不變，日圓兌每美元匯價很可能跌穿160，也埋下伏線予日央行於3月加息，而該月加息的機率高達70%。

至於日本股市則連跌兩日，日經平均指數收跌375點或0.94%，報39,605點；東證指數（TOPIX）跌34點或1.23%，報2,735點。