美或分段增華關稅

瑞銀料稅率達60% 法巴估人幣難大貶 年初是各大投資機構為全年經濟「把脈」的高峰期，今年大家都不約而同把美國候任總統特朗普主張的高關稅政策作為預測的主要參數。其中，瑞銀亞洲預期，在基本情景下美國將對75%的中國進口商品，分數個階段加徵60%關稅，其餘25%產品因為中國有主導性市佔率，難以尋找替代品，相信會如2018年特朗普首次上場時透過企業游說而豁免。

該行首席中國經濟學家汪濤表示，其中6%關稅會很快在首季公布，並將於第三季實施，其餘則於2026年公布，估計將拖累內地經濟增速1.5至1.75個百分點，現時已對內地企業固定資產投資、招聘等方面造成影響。

預期中國經濟今年增4.5% 她又預期，今年中國人民銀行將減息0.3至0.4厘，明年再減息0.2至0.3厘，並相信人行不會積極貶值人民幣應對關稅。不過，美元強勢加上關稅影響，人民幣貶值壓力持續，料年底兌每美元將見7.6水平。

法國巴黎銀行大中華區外匯利率策略主管王菊認同，人民幣不會如特朗普首次上場時大幅貶值。在基礎情況下，特朗普未來兩年會加徵中國關稅25%，但人民幣不可能跟貶25%，因為中國亦要顧及其他貿易夥伴能否承受，需要維持一個相對穩定的匯率。如計及現時中國貨品佔美國進口14%比重，換算25%關稅增加後，人民幣需要貶值3%，即兌每美元在7.5左右水平。

她又預期，歐元兌美元在今年底會達一兌一，原因特朗普政策主張對通脹的壓力更大，美國今年或難以減息，令到美元匯價維持堅挺。日圓匯價則因美日國債收益率差距收窄，日圓兌每美元或保持160以下，大約在156水平。

法巴（中國）首席經濟學家榮靜預料，中國今年國內生產總值（GDP）增長4.5%，主因亦是美國潛在大增關稅。

富達：內地需轉撐消費 另外，雖然消費品「以舊換新」計劃和退休金計劃增加，對零售銷售有利，但個人消費仍受制於消費信心疲弱和房地產市場低迷。該行預計內地樓市今年繼續尋底，房屋銷售今年會跌5%，房地產投資有機會跌10%。

富達國際投資策略董事簡立恆同意，中國經濟增長今年仍會面臨重大挑戰，關稅的不明朗因素亦令外部需求前景受壓，故有必要轉向支持消費。在投資地域配置方面，他認為美國股票升幅強勁，在更多擴張性財政政策、潛在企業稅減免和放寬管制的預期下，預料美國股票動力可持續，但考慮到美國經濟動能已接近飽和，額外的刺激措施料進一步增加通脹多於經濟增長。

歐洲方面，法國和德國持續政局不穩，加上市場憂慮財政政策的可持續性，導致區內市場一直落後，但考慮到大部分負面因素已反映，投資者可留意當地央行及政府會否增加支持政策，以及俄烏地緣政治的發展，發掘當地的投資機遇。

亞洲股市方面，他謂，日本實質薪資增長應會持續帶動消費，但美國關稅風險持續，對外在需求的影響仍為未知之數。

印度股市預計受中美貿易戰的衝擊較小，台灣及南韓股市則與全球科技周期關係緊密受惠，惟投資者需留意近期的政治不穩定性及科技周期達到高位，可能會影響市場表現。