英30年期債息飆至逾26載高 鎊匯受壓

英鎊兌美元在昨日歐洲交易時段下挫，曾跌0.7%，報1.227，創下2023年11月以來新低，因投資者憂慮英國財政及通脹前景。英鎊兌港元曾見9.5389。

澳洲去年11月貿盈超預期 本周英國30年期國債孳息率飆升至1998年以來最高水平，10年期國債孳息率亦達到自2008年以來高位，今次英債息急升加上英鎊下跌，引起市場人士憂慮，因可能代表正在出現資本外流，情況猶如2022年英國前首相卓慧思推出迷你財政預算案後所引發的市場恐慌。

同屬英聯邦國家的澳洲公布，去年11月澳洲出口按月上升4.8%，進口按月增長1.7%。去年11月貿易順差擴闊至70.79億澳元，超過市場預期的55.5億澳元，主要受到商品強勁出口所推動，因近期內地措施刺激需求；10月順差向下修訂至56.7億澳元。

另外，澳洲去年11月零售銷售按月升0.8%，不及預期的1%，前值終值下修至上升0.5%。外媒引述ABS商業統計主管Robert Ewing指出，黑色星期五促銷活動再次證明非常成功，所有零售行業均給予廣泛折扣，以及得見更多客戶消費。

去年11月所有零售行業都出現增長，在非食品相關行業中，百貨商店上升1.8%，其次是服裝、鞋類和個人配飾零售升1.6%，家居用品零售升0.6%，以及其他零售升0.3%。