長實24億購德26個護老房項目

與護老集團簽租賃協議 負責該項目的長實特別項目總監趙汝成表示，有關交易將會在一至兩個月內完成，集團會以現金支付，當中一半會在德國當地進行融資，預料內部回報率為低雙位數。

該26個項目位於德國大城市柏林和漢堡區，總共提供大約3,000個宿位，分為日間照料、家居輔助生活、全時間照料3種類型，當中以第二種最多，佔總租金收入約七成。趙汝成表示，集團只擔任收租的業主角色，日常老人照料服務交由當地Alloheim Group提供，並與該集團簽訂長期租賃協議，每年可按通脹調整租金。

他又指，新項目具有多項吸引之處，首先是護老服務獲當地政府嚴格的監管和資助，對投資者而言收入穩定。另外，歐洲包括德國有大量老年人口，對護老服務需求強勁，由於人手問題，增加服務較難，但對營運者來說風險低。集團目前亦在歐洲多個地區物色相似業務，冀為股東提高回報。