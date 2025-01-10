碧桂園境外債重組擬提5選項 冀減債904億

望借貸成本降至兩厘 該企已與由7家知名銀行組成的協調委員會達成共識，該委員會由現有銀團貸款未償還本金額約48%的貸款人組成。此次提案構成進一步談判和具體文件框架，旨在落實境外債務重組。

扼要而言，如重組生效時即把債項回售給碧桂園，本金最多僅收回一成；涉強制可轉換債券的選項有二，2025年6月30日（參考日期）後3年半把債項全換成股份、7年半把67%債項換成股份（其餘換成新債務工具）；純涉新債務工具的選項有二，參考日期後9年半收回65%本金、11年半收回全部本金。倘落實，碧桂園期望把加權融資成本由6厘降至兩厘，以騰出資金交樓和營運下去。

碧桂園下周二或公布2023年全年及2024年上半年業績。初步估計在2023年底，境外債應佔有息負債未計利息約164億美元；2024至2039年可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計僅約200億至250億元（人民幣‧下同）；並料今年至2033年從出售少數權益金融投資，籌約6億至8億美元的淨出售收益。