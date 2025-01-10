人行下周在港發600億央票 規模破紀錄

近日離岸人民幣兌每美元匯率轉趨波動之際，中國人民銀行適時釋放管理離岸市場流動性的信號，將於下周三在香港招標發行總值600億元（人民幣‧下同）央票，期限為6個月，規模創單次新高，更是首次在1月份發行，可見人行的維穩工作正全力付諸行動。據機構分析，人行或於農曆新年前後減息0.1厘。

人行公告顯示，今批央票將通過香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台招標發行，發行日期為本月17日。渣打中國宏觀策略部主管劉潔指，是次發行規模是有史以來最大，為以往最大單筆離岸央行票據發行規模的兩倍。在特朗普就職美國總統，甚至2月初農曆新年假期之後，該行料離岸人民幣的流動性可能在監管下持續收緊。

渣打料在岸人民幣跌穿7.35 昨由官方開出的人民幣兌每美元中間價守穩7.2算大關，按日升一點子至7.1886，帶動離岸人民幣早段曾報7.3437，在岸人民幣下午4時半則收報7.332，全日僅跌3點子。惟渣打預計，人民幣在岸價將跌穿7.35水平，直至美國政策變得更明朗時，內地當局才可能重新審視其外匯政策，從而決定是否允許中間價低於7.2算。

橋水內地基金資產年增四成 A股方面，昨日3大指數窄幅上落。滬綜指收跌0.58%，報3,211點，深成指及深圳創業板指數分別漲0.32%及0.11%，兩市主板全日成交1.11萬億元。據上交所公布，本月20日將正式發布上證科創板綜合指數，市值覆蓋率近97%。

即使市況動盪，卻無損外資在華吸金。對沖基金橋水旗下的上海私募基金管理仍能跑贏其他外資同業，管理資產規模由去年初不足400億元，增約四成至去年底逾550億元。