華通脹續放緩 望新春解困

去年CPI僅升0.2% 生產物價跌足27個月 儘管中國持續谷消費，但上月通脹率仍連續4個月放緩，通縮擔憂仍揮之不去。去年12月份居民消費價格指數（CPI）按年僅升0.1%，重返去年3月水平，全年維持升0.2%，低於官方3%左右的目標。同月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅收窄0.2個百分點至2.3%，連續27個月錄得負數，全年下降2.2%，連跌兩年。不過，分析料今年開局在農曆新年效應下，本月CPI升幅將擴大，且促消費升級措施助攻，內地將走出通縮危機。

上月食品價挫0.5%半年最差 上月食品價格按年由升轉跌，錄得下跌0.5%，為半年最差。其中，豬肉和鮮菜價格分別上漲12.5%和0.5%，漲幅均有回落；惟非食品價格由持平轉為上漲0.2%，荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林直指，這是上月CPI避過轉負的關鍵，令消費物價險守正數水平。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟強調，去年12月消費市場運行總體平穩，撇除食品及能源的核心CPI繼續回升，按年漲0.4%，升幅比11月擴大0.1個百分點，2024年累升0.5%，比2023年的0.7%升幅僅略為放緩。

按月來看，上月CPI按月持平，主因食品僅跌價0.6%，降幅比11月大幅收窄2.1個百分點。當局解釋，因天氣條件較好，利於農產品生產儲運，鮮菜、鮮果價分別下降2.4%及1%，跌幅均大幅收窄，加上非食品價格轉升0.1%，特別因臨近元旦假期出行、娛樂及家庭服務需求增加，飛機票價由去年11月跌8.6%轉為上月漲4.6%，部分品牌新款上市，亦帶動通訊工具價格升3%。

野村估今月消費物價漲0.4% 日資野村證券在報告提醒，今年以來食品價仍處低迷狀態，且低於傳統季節性水平，但在去年同期低基數因素下，本月CPI料升0.4%，今年整體或企穩在0.2%。

大華銀行亦指，近期食品價反彈幅度遜於市場預期，惟今年政策將刺激國內需求，故維持全年升0.9%的預測。

反觀去年12月PPI按月再次轉跌0.1%，因基礎設施和房地產項目在淡季期間暫時停工，影響鋼鐵需求，國際大宗商品價格波動傳導亦造成影響。

大行籲關注5大宏觀主題 總結去年，PPI及購進價格按年跌幅已分別收窄0.8個百分點及1.4個百分點，野村及大華銀行各料今年PPI續跌1.2%及1.5%。

不少大行預期今年內地經濟增長將放緩，滙豐環球研究估計升4.5%。該行大中華區首席經濟師劉晶表示，今年需留意5個宏觀主題重點，包括中國公司向海外發展以抵銷出口放緩；最近的政策轉變優先考慮增長；內需是經濟政策的主要焦點；內地將走出通縮周期等。經歷低通脹多時，該行預期供應方政策將補充需求刺激措施，以重新平衡需求和供應，並「系統性地糾正」激烈的競爭。

內地消費物價按年變幅 內地生產物價按年變幅