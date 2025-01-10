國泰長途機收益率將復常 續增航班

已聘足夠機師 運力返疫前 劉凱詩表示，國泰已聘請足夠機師（3,400名）讓運力回復至疫前100%；去年破紀錄增聘約7,000人，其中5,000人是機組人員，迄今總人手超過3萬，有充足資源擴張業務；同時預告有更多新的航點。對國泰來說，三跑的機遇遠大於威脅，沒有三跑反會使香港落後其他航空樞紐，況且競爭不是新鮮事。

貨運方面，劉凱詩表示，國泰去年相關收益率非常強勁，現時需求仍頗高，暫時不見電商需求會減弱。談及貿易戰蓄勢升級，她說，集團幾乎每天與主要客戶保持溝通，以掌握最新形勢。雖然關稅加多少、何時加暫時無法預測，但集團有不同「Plan B」去安排航班，應對貨流的潛在改變。

沈碧嘉稱，國泰去年下半年財務業績強勁，一來下半年傳統上較上半年強，二來就算收益率回落，燃料成本亦降，並有貨運需求高企支撐；集團的「兩年重建」已完成，流動性未來仍處健康水平，跟疫情前水平相若。

空巴行政總裁福里昨稱，疫情對航空業供應鏈的衝擊尚未消散，業界正為特朗普上台後大力推行貿易保護主義作準備。劉凱詩亦稱，供應鏈問題會持續影響航空業，集團訂購的波音777-9也要延至明年才開始接收，但集團一直都有空間應付這類事態。沈稱，香港快運仍有相當數量的GTF引擎客機停飛，預期幾年內逐步復飛。

機管局發債546億破紀錄 同時，香港機場管理局發行70億美元等值（約546億港元）的多年期港元、人民幣及美元高級票據。瑞銀表示，本金分為41.5億美元、185億港元及32億元人民幣，整體訂單量峰值達256億美元；同時創下多個紀錄，如史上香港發行人最大公開債券發行、港元債券有一筆30年期，為歷來公開發行的港元債券最長期限。

另邊廂，中國民航局召開全國民航工作會議，提到內地民航業去年大致扭虧為盈，預計今年盈利水平再有提升，旅客運輸量會由7.3億人次升至7.8億人次，國際客運航班由去年的疫情前84%，進一步恢復至90%以上；本年工作重點包括把握過境免簽政策全面放寬優化的機遇打造國際轉機市場。