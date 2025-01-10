金管：無意改變聯匯制度

余偉文

地緣政治風險升溫，有意見指香港或需審視聯匯制度以分散風險。金融管理局總裁余偉文稱，當局一直有針對各種可能影響本港金融穩定和安全的風險，進行充分評估，確保有足夠能力應對挑戰，強調「風險要管控，但不用自亂陣腳」，重申當局無意、亦毋須改變聯匯制度。

余偉文於新一期《匯思》指，香港作為細小且開放的經濟體及國際金融中心，匯率穩定至為重要。過去一年環球匯率市場波動，而港元兌美元匯率穩定，減少匯兌風險，對營商和投資環境是一個優勢。

他指，任何經濟體均可自行按其意願和實際情況決定其貨幣制度，包括將本地貨幣與個別或一籃子貨幣掛鈎。事實上，按國際貨幣基金組織統計，目前共有37個國家和地區（包括香港）以不同形式與美元掛鈎，其模式是由有關貨幣當局通過買賣美元錨定兌美元的匯率，操作基本上是市場行為。

一個月拆息跌至4.15厘 面對地緣政治風險，他指，全球金融體系之間連結既深且廣。過往經驗清楚顯示，某個地區的金融市場出現動盪，其急速、連鎖反應可產生巨大外溢效應，觸發全球金融市場波動甚至危機。香港是亞洲最重要的國際金融中心，香港金融穩定不但關乎自身，也是區域和國際金融穩定的關鍵。

香港的聯匯制度採取最高度透明化、制度化的貨幣發行局模式，在實際操作上恪守嚴謹紀律，加上本港4,200多億美元的龐大外匯儲備，相當於整個貨幣基礎約1.7倍，有充足能力確保聯匯制度暢順運作。

此外，港元拆息（HIBOR）全線回落，隔夜息報4厘；一星期報4.01988厘；與樓按相關的一個月HIBOR回落至4.15518厘；3個月報4.12601厘。