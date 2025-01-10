花旗憂港樓價全年再跌3%

花旗對本地地產股最新評級

投行花旗發表研究報告指，相較去年11月，如今該行對香港地產業看法更趨悲觀，預期今年本港樓價跌3%，主因供應創新高、高利率維持更長時間，或令發展商加快減價去庫存。

住宅物業方面，花旗預期今年本港新屋銷售及租務成交保持強勁，主要由內地買家主導。本港人才計劃於2023年批准約28.6萬份簽證，內地買家在去年首9個月搶購8,100套新建及二手住宅單位，但受限本港銀行按揭貸款對非本地收入來源的審批，未來本港寬鬆政策的影響或受銀行風險評估及信貸胃納的限制。

寫字樓租金預期降6% 零售商舖方面，由於遊客開支佔本港零售額35%，加上人民幣兌港元邁向今年第四季將續貶，港奢侈品吸引力將降低。去年本港入境遊客按年增34%，但平均消費較低。至於跨境開支已穩定，惟購買力降級問題仍在。為證明客戶價值，創新及注重差異化產品的需求正上升，故該行預計今年零售租金將續降約5%。

花旗又認為，裁員及地區競爭致本港寫字樓市場需求疲軟，且租戶對成本敏感，由於寫字樓供應量每年增3%，故料今年甲級寫字樓空置率為16%，租金料按年跌6%。

陸東：今年乃炒家逃生門 另外，著名分析師陸東出席投資講座時指，中長期仍較看淡本港地產，料今年樓市不用跌，成交會大，更認為今年是炒家借錢借得多、10個樽8個蓋那些人的逃生門，直言「今年不走，未來幾年都幾難捱！」他又認為，港樓市最大風險是一手樓開價，若發展商開得低，就會拖低二手樓，一個惡性循環。不見得樓價已見底可升，惟料未來可持平一年，因流動性稍為改善。

他補充，中港股市估值太便宜，今年兩者若升兩成，即恒指升上24,000點，滬綜指重上4,000點以上，並沒甚麼難度。