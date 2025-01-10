恒指續軟 滙豐籲增持年底睇23870點
滙豐環球研究指出，隨着中資股風險前景改善，加上美國國債孳息率可能回落，遂將港股評級由「中性」上調至「增持」，恒生指數今年底目標23,870點，國企指數目標8,800點，即較昨日收市恒指19,240點及國指6,978點，分別有24%及26%的潛在上升空間。
騰訊反彈 李寧藍籌最弱
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，港股近期有持續調整壓力，與外圍消息有關，聯儲局議息會議紀錄顯示，官員對進一步減息採謹慎態度，對美元及債息都帶來刺激，不利港股。此外，市場觀望特朗普在關稅等方面的政策，料大市短期難有太大突破，恒指兩萬點有阻力，短期下試19,000點機會較大。
港交所上季料多賺四成
大華繼顯發表報告指，由於日均成交表現強勁及投資收益淨額穩健，預期香港交易所(00388)去年第四季純利按年增43.2%，目前估值或未充分反映相關高企的日均成交額水平；在美國關稅及減息步伐放緩憂慮下，下調股票最低上落價位及新股市場復甦，可為日均成交增長提供額外上行空間，故維持港交所「買入」評級，目標價352元。
公開發售部分超購5,988.96倍、今日首掛的布魯可(00325)，一手中籤率10%，認購4,020手才穩獲一手。昨輝立暗盤價見105.3元，較招股價高74%，一手帳面料賺逾1.3萬元。
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