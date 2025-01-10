恒指續軟 滙豐籲增持年底睇23870點

滙豐環球研究指出，隨着中資股風險前景改善，加上美國國債孳息率可能回落，遂將港股評級由「中性」上調至「增持」，恒生指數今年底目標23,870點，國企指數目標8,800點，即較昨日收市恒指19,240點及國指6,978點，分別有24%及26%的潛在上升空間。