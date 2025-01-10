產經

恒指續軟 滙豐籲增持年底睇23870點

滙豐環球研究指出，隨着中資股風險前景改善，加上美國國債孳息率可能回落，遂將港股評級由「中性」上調至「增持」，恒生指數今年底目標23,870點，國企指數目標8,800點，即較昨日收市恒指19,240點及國指6,978點，分別有24%及26%的潛在上升空間。
騰訊反彈 李寧藍籌最弱
港股昨偏軟，恒指全日跌38點，成交1,290億元，北水淨買入113.62億元。科技股個別發展，微信獲美國貿易辦移出惡名市場名單，騰訊控股(00700)反彈1.13%，終止6連跌走勢；阿里巴巴(09988)跌0.37%；美團(03690)收跌1.56%；小米集團(01810)上升2.89%；京東集團(09618)跌1.55%。
內需股走勢分化，有消費降級概念的康師傅(00322)炒高，收報11.2元，急升12.22%，是表現最好藍籌；安踏體育(02020)升4.45%；農夫山泉(09633)收升3.05%。不過，李寧(02331)挫5.01%，為最弱藍籌。
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，港股近期有持續調整壓力，與外圍消息有關，聯儲局議息會議紀錄顯示，官員對進一步減息採謹慎態度，對美元及債息都帶來刺激，不利港股。此外，市場觀望特朗普在關稅等方面的政策，料大市短期難有太大突破，恒指兩萬點有阻力，短期下試19,000點機會較大。
港交所上季料多賺四成
大華繼顯發表報告指，由於日均成交表現強勁及投資收益淨額穩健，預期香港交易所(00388)去年第四季純利按年增43.2%，目前估值或未充分反映相關高企的日均成交額水平；在美國關稅及減息步伐放緩憂慮下，下調股票最低上落價位及新股市場復甦，可為日均成交增長提供額外上行空間，故維持港交所「買入」評級，目標價352元。
新股方面，兩新股昨首日掛牌表現各異。化工材料供應商海螺材料科技(02560)以全日低位1.57元收市，較上市價3元低47.66%，成交額逾8,680萬元。中國船舶環境保護設備及系統提供商匯舸環保(02613)曾高見34.95元，收報33.8元，較招股價31.8元高6.29%，成交額6,958萬元。
公開發售部分超購5,988.96倍、今日首掛的布魯可(00325)，一手中籤率10%，認購4,020手才穩獲一手。昨輝立暗盤價見105.3元，較招股價高74%，一手帳面料賺逾1.3萬元。
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