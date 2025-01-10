東亞估港今年GDP升2.5%

該行經濟研究部首席經濟師蔡永雄表示，外貿仍然是經濟增長主要動力，不過旅客消費模式轉變，以及港人外遊需求強勁，在缺乏消費券刺激和資產市場整固下，私人消費表現受制。

展望今年，蔡永雄認為隨着內地加大刺激措施力度，香港經濟將從中受惠，對經濟前景信心提升料可帶動投資和消費表現，且減息周期下，除了減輕企業和居民的財務負擔外，亦會增加投資吸引力。

另外，政府北部都會區及鐵路等大型發展項目會推高公共投資水平，故整體上目前香港經濟基本面保持穩固，接近全民就業，通脹溫和，對今年整體經濟表現不擔心，而且資產市場在利率回落下也有望復甦。

美債息狂飆高危 該行首席投資策略師李振豪則稱，目前美國債息太高，20年期債息觸及5厘，屬於不正常地高，10年期債息升穿4.6厘的危險水平。

另一方面，他相信特朗普回朝，有利企業債表現，惟同時帶來全球多極化及滯脹風險，歐洲等成熟市場面對的擔憂大過新興市場，美國關稅政策亦可能伸延至歐洲，歐盟和英國或受影響，惟內地與香港的壓力或無之前般大。另全球亦面對金融戰、軟實力之戰，相信今季市場波幅較大。