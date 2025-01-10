港經濟轉型須闢新徑

港大：3年難復榮景 宜增發債應對財赤困境 香港經濟自疫後復常以來發展步履蹣跚，近年港府更出現入不敷支的財赤危機。港大經管學院最新發表《香港經濟政策綠皮書2025》提到，港府財赤大部分是源自結構性赤字，其中土地收入下降所帶來的波動尤其明顯。院長兼經濟學講座教授蔡洪濱直言，「香港經濟面臨的困難很多，且面臨轉型挑戰」，上述問題亦非用一、兩年，甚或兩、三年時間就能自發恢復原來繁榮的狀態，整體而言需要發債融資來應對。

蔡洪濱又表示，香港需要變革的勇氣，克服想法不足和勇氣不足的毛病，因觀乎昔日帶動經濟增長的幾個主要行業，除了金融中心，其他都難以成為增長動力。

港大經管學院新一份《綠皮書》就財政赤字、住屋問題、股市等方面作深入探討。針對港府財赤年年惡化，金融學副教授劉洋的研究發現，土地收入雖然佔港府總收入20%，但波動性高達60%，故港府要避免出現因土地收入不足引致整體財政赤字大增的情況。

一年開支7千億遠超疫前 不僅如此，研究亦將香港土地收入與內地不同地方政府的土地收入作比較，顯示香港的土地收入波動程度位居全國前列，只是僅次於江蘇、浙江、安徽及廣東數省。

如是者，樓價下跌多大程度上引致土地收入下降呢？港大經管分析了香港近25年的數據，顯示樓價上漲確實與土地收入呈正向關係，前者每升1%，土地收入對本地生產總值（GDP）的比率就升0.046%，反觀內地樓價對土地收入的影響系數只為0.03，表明香港的土地收入對樓價變動的敏感度較高。

此外，劉指由於香港利率較美國為低，就算撇除通脹的實質利率也在50年來低位，因此發債可控，港府亦應充分利用政府債券計劃的額度。至於港府可容忍甚麼程度的發債水平，他指以現時香港發債水平佔本地生產總值（GDP）逾10%計，相比歐洲及美國分別60%及逾100%的比例為低，所以發債水平提升到20至30%可以接納，暫毋須太過擔心。

被問到港府出現結構性財赤是否與福利開支有關，港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒則稱，現時港府一年開支逾7,000億元，較疫情前4,000億元為多，直言「福利開支派咗出去之後就收唔返」。重振股市方面，《綠皮書》建議研究降低滬深港通門檻、吸引更多中東及東南亞投資者和龍頭企業。

安永倡徵海外電子服務稅 港大估計，去年第四季本港經濟按年增長加快至2.4%，按季回升0.6個百分點，去年全年增長料為2.5%；展望本季增長料放緩至1.6%，會是7個季度以來最慢；今年全年增長料介乎2.5至3%。

另邊廂，會計師樓安永最新也向港府「獻計」減少財赤問題，涉及優化2元乘車優惠等環節。安永的新建議是設立兩級資助制度，其中60至65歲長者設資助上限，每人每年資助800元，65歲以上則保留現行制度，預計措施可為庫房每年節省5億元。

安永金融服務香港稅務主管合夥人何耀波又建議，針對海外購物及服務供應網上平台開徵「電子服務稅」，因他們由香港客戶獲得收入，卻未必在港繳納利得稅，而傳統稅收制度亦難以向相關企業徵稅。他強調，很多國家如英國、法國、西班牙等均有實行「電子服務稅」，並非新猷。

此外，安永料港府2024至25財政年度將錄980億元赤字，截至今年3月31日財政儲備將降至6,370億元，只能支撐政府8個月支出。

蔡洪濱（右三）表示，香港需要變革的勇氣，以應對重重難關。右一為劉洋，右二為鄧希煒。 港府各項稅收佔GDP比重之按年變化