大行觀點：美國例外論續撐股市

美股於2024年繼續穩居全球之冠，亦即在過去7年中有6年位處榜首。市場普遍預測美股的長期優勢將會結束，並認為現在是減持美股特別是大型股的時候。美國股市例外論能持續嗎？如果不考慮反方的有效論據，將不夠全面。

生產力仍領先全球 除科網泡沫期間外，美股估值已接近過去143年中最昂貴水平。相比下，其他地區的估值相當合理。從相對價值的角度來看，其他股市相較美股而言，其估值仍處於歷史低位。

事實上，美國並非唯一預期公司表現良好的市場。預計在未來的12個月中，約有一半的歐洲和日本公司將實現雙位數字盈利增長，略高於美國，而預測44%的英國公司表現也不遑多讓。

生產力水平是經濟增長的關鍵動力，在全球金融危機後的幾年中，美國的生產力增長領先於其他國家，而在新冠疫情爆發時，其生產力不但未有回落，反而進一步加速，預計這一差距將持續。如果這些預測成真，美國經濟的特殊性將會持續。

美國在經濟周期的表現也較佳，其所帶來經濟上的「驚喜」比其他地區更為正面。最近因應特朗普再任美國總統，上調對2025年和2026年美國經濟增長預測，預計今年增長2.5%，之前為2.1%。相比下，歐元區和英國的增長預測分別僅為1.2%和1.6%。

企業回購併購利股價 然而，強勁的經濟增長背後是有代價的：更高的通脹預期，更高的通脹和利率可能會令美國朝向滯脹方面發展。

美國大型股約有60%的收入來自美國，若美國經濟確實蓬勃發展，美企將成主要受惠者。但值得注意的是，美國小型股和價值股對國內增長的依賴程度比大型股更高，如傾向看好美國股票，這提供支持美股更好的投資方式。此外，企業透過股票回購及併購，也為美股提供持續的需求來源。

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