股市估市：美股AI效應擴 受惠行業廣

美股2025年開局不錯，升勢也較廣泛，截至上周五，標普500指數11個子行業中有9個錄得按年升幅，上周提及的美國銀行股，以及標普400及600增長股指數為代表的優質中小型增長股分別升近1.53%、1.5%及1.54%，跑贏大市。由於預期美國經濟持續增長至2026年，企業盈利亦因此在未來一年續升，若盈利走勢符合預期，美股牛市中或將有更多行業股價廣泛好轉。

半導體設備商盈利續升 當中，半導體設備製造商或仍可繼續做好。半導體股升勢一直集中在少數晶片設計公司及晶圓廠，但半導體在日常產品滲透、創新和更新將推動行業增長，加上美國4大雲端服務供應商去年第三財季收入增幅理想，按年升25.6%至607億美元，主要受人工智能（AI）基建設施及解決方案需求上升推動。

目前預計今年數據中心資本開支將按年再升40%至2,334億美元，或利好AI相關的半導體公司收入前景，而環球半導體市場收入或可以從2024年的6,074億美元增至2029年的9,808億美元。

結構性AI驅動力正推動半導體及半導體設備行業的強勁基本因素環境，雖然行業估值較高，但每股銷售額、盈利、自由現金流，以及利潤率強勁升勢遠遠拋離其他行業，行業純利率或由2024年底的約30%升至今年底的近35%，今年每股盈利升幅約33%。費城半導體指數截至上周五已升近3.7%，今年半導體行業料有更多上升空間。

另外，醫療設備行業出現改善迹象，並具策略投資價值。構思及創造創新診斷和儀器的公司包括實驗室檢測設備、圖像系統、手術工具，以及為慢性病患者提供穿戴式或植入裝置，部分產品和服務亦可能包括愈來愈多AI功能。道瓊斯美國醫療設備指數去年只升約9%，行業純利率正在約4%區間築底，今年底或可回升至約5%，去年跑輸大市或可改善行業因利潤空間和盈利改善的更好潛在回報前景。

醫療及生科板塊追落後 生物科技亦是另一具策略性投資價值的醫療保健子行業。近年生物科技行業企業在破壞腫瘤生長環境療法、基於遺傳學的個人化治療、將人體免疫系統作武器來抵抗疾病，以及針對癌症和罕見病的先進疫苗研究等取得重要進展，AI亦可在各個層面加速生物科技創新，從藥物發現及研發至先進診斷，再到優化製造。

行業估值合理和較低的利率環境，或重燃併購活動，主要涉及私募股權基金及大型製藥企業填補其產品線。行業純利率在約23%趨穩後亦正蓄勢走高，今年底或可達30%，有利擺脫去年僅升約1%的弱勢。市場已開始留意醫療設備及生物科技基本因素開始好轉的追落後機會，道瓊斯美國醫療設備指數及標普生物科技指數年初至今已分別升1.4%及2.6%，同樣跑贏大市。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪