港去年甲級商廈空置率17%

本港商業房地產市場在2024年充滿挑戰，內地經濟復甦緩慢，加上寫字樓新供應龐大、息口高企及零售銷售疲軟，阻礙市場復甦。不過，世邦魏理仕發表的《2025年香港商業房地產市場展望》預期，今年商業地產市場動力將進一步改善。

該公司香港區研究部主管陳錦平稱，隨着融資成本下降，預計今年商業房地產交易量有溫和增幅。而寫字樓及工業物業業主面對供應過剩的挑戰，租金水平將繼續對租戶有利。雖然旅客增加將推動餐飲行業，但消費模式的結構性轉變將阻礙零售額大幅增長，零售租賃需求或保持穩定。

上述報告提到本港甲級寫字樓租賃活動在2024年第四季度出現季節性放緩，上季淨吸納量為負數，達19.15萬方呎，全年則為正數，達95.6萬方呎。去年整體甲廈空置率上升約0.2個百分點至約17%，空置量進一步攀升至1,520萬方呎。空置率過剩導致去年第四季租金按季下跌約1.7%，全年租金挫約6.3%，較2023年的跌幅加劇。

該公司香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩預期，新租賃量預計將按年增加約5%。新增供應或會令空置率從目前的17%繼續上升，租金再下降約5至10%。

觀塘全層工貿單位嗌6350萬 另方面，中原（工商舖）謝立生稱，代理放售觀塘航天科技中心6樓全層工貿單位，建築面積約10,589方呎，現連租約，意向呎價約6,000元，涉額約6,350萬元。該物業每月租金收入約20.5萬元，租金回報率約3.9厘。資料顯示，該單位逾7年前成交價約7,300萬元，現時叫價低約13%。