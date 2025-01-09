元月8區二手交投 將軍澳27宗最多

1月部分地區二手交投情況

臨近農曆新年向來並非二手樓市旺季，加上缺乏利好消息推動，綜合市場資料，全港8個主要住宅地區，1月買賣量全線下跌，其中青衣跌約72.7%最多。不過，雖然個別地區如將軍澳有新盤推出，但該區同期仍錄約27宗二手買賣，為各區最多。

青衣本月暫錄約3宗二手買賣，為各區中最靜，較上月錄約11宗大幅減少。利嘉閣彭錦添表示，區內二手睇樓量下跌約20%，多個新盤開價推出，吸走區內客源，交投因而萎縮。

鄰近東涌1月只錄約7宗二手買賣，按月下跌約46.2%。中原余俊文指，荃灣同期只錄約17宗，較上月約27宗減少約37%，主因受節日市民外遊影響，由去年12月中開始，區內睇樓量已減少，即使租賃市場氣氛亦同時回落。

事實上，低價盤仍有吸引力。馬鞍山本月錄約12宗買賣，按月僅跌約20%。美聯陳德涪稱，區內指標屋苑新港城做價險守「4球」，該盤P座低層3室，實用面積約337方呎，售價408萬元，呎價約12,107元，逾11年帳面仍升值約27.5%。

該行楊震霆表示，同區翠擁華庭8座中層F室，實用面積約844方呎，成交價798萬元，呎價跌穿萬元，至約9,455元。

好運中心傳售425萬 二手市場連錄蝕讓成交。市場消息稱，沙田好運中心楓林閣中高層戶，實用面積約326方呎，市傳售價425萬元，呎價約13,037元，約6年帳面貶值約28.9%。大埔白石角雲滙3座低層戶，實用面積約732方呎，市傳以988萬元易手，呎價約13,497元，約6年以逾1,420萬元買入，現轉售帳面蝕約30.8%。

銀主亦積極出貨。中原龐耀昌指，大圍金獅花園2期G座中層4室同類放盤，實用面積約306方呎，議價後以328萬元獲承接，呎價約10,719元，原業主於2020年以約480萬元購入，期內帳面貶值約31.7%。

市區方面，中原吳國豪指，紅磡悅目中層G室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以640萬元沽出，呎價約14,918元，約6年半帳面跌價約23.4%。