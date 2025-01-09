西九文化區擬建近兩千伙 估值133億

西九管理局去年獲准出售西九文化區住宅發展項目，該局向油尖旺區議會提交諮詢文件，項目擬建7幢分層大樓，提供約1,995伙，計劃今季向城規會提交規劃申請。項目市場估值約133.2億元。

文件顯示，項目原有圖則以較零散形式分布於西九不同區域，管理局提出技術修訂整合樓面，項目位於西九文化區中心位置，在柯士甸道西以南及《西九發展圖則》規劃的林蔭大道以北，佔地約21.53萬方呎，住宅大樓將建於3層平台之上，住宅樓面共約116.79萬方呎，平台作零售及附屬設施用途，涉及面積約27.99萬方呎。

項目將設兩組新的行人通道及出入口，設於平台第一及第二層，公眾日後將可通過有關通道接駁港鐵九龍站和圓方商場。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，項目連接西九高鐵站，中至高層單位享世界級海景，並有廣闊的公共空間，預計整個項目樓面呎價約8,800至9,200元，估值約127.4億元起。他續稱，現時發展商出價審慎，項目可考慮拆開兩地段，讓發展商選擇對其中一個地段，或同時兩個地段投標，從最高價組合選擇中標者。

此外，合和實業的灣仔南固臺及周邊地皮住宅重建計劃，早前將秀華坊18號納入地盤範圍，地積比率由許可的5.136倍，增至9.197倍，以興建一幢28層高住宅大廈，總樓面增約一倍至約31.09萬方呎，伙數增約22.4%至312伙。規劃署原則上亦不反對。