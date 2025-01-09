新盤銷售旺 紛出擊搶客

全盤提供156伙的傲華，昨晚8時起，於現樓售樓處以先到先得形式展開首輪銷售。不少代理及準買家於開售前已到達售樓處外排隊等待，估計有約50組準買家出席，場面熱鬧。發展商指，截至晚上9時45分，已沽出推售單位近九成，銷售仍在進行中。協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，獲認購單位中，約七成買家來自港島區，主要為筲箕灣居民。

項目上周劈價最多三成重新推售，昨日發售的單位包括20伙開放式戶及27伙一房戶，折實價介乎335.1萬至615.6萬元，折實平均呎價約17,294元。

以豪宅為定位的皇都，已上載銷售安排，推出首批招標單位。該公司營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，上述包括8伙三房單位及4伙四房戶，實用面積834至1,552方呎。周六起每日招標截標。該批單位買家可獲提名優惠，提名3位親友（可包括買家本人）稍後購買單位時，享優先揀樓及1%售價折扣。

她指，該盤展覽廳參觀反應熱烈，約一半為內地客。該公司營業及市務（特別項目）部助理總經理陳冬陽稱，招標發售單位設兩項建築期付款方式，均享有最多7%的提前成交回贈，其中一項可獲代繳4.25%的印花稅。

珀岸首日收逾800票 旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，昨首日接受認購登記。發展商指，截至晚上約8時，共收逾800張入票，以首張價單128伙計，已錄得超額認購逾5倍。項目最快下周公布銷售安排。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，自上周開放全新示範單位後，至今錄得1,500參觀人次，以自住客為主。項目夥拍中原按揭及中原地產為買家提供置業按揭優惠，而美聯物業及經絡按揭轉介亦有類似優惠。

宏富遠東的元朗屏柏里8號南屏匯，項目花園洋房部分正式命名為駿康園，昨日公布銷售安排，推出兩座洋房於下周一起招標發售。該公司行政總監黃子斌表示，該盤分層單位已沽清，現推出8座花園洋房。

中原地產為項目銷售代理，該行指出，率先招標為2號及7號交樓標準洋房，實用面積2,610方呎及2,393方呎，分別為四房雙套房及三房雙房間隔，將安排準買家預約參觀。