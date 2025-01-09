簡訊一覽
●碧桂園(02007)宣布，旗下位於惠州的「碧桂園濱江府二期」第29及第30號樓，以及碧桂園南站「新城天寰」第8及第9幢，近日共計519個住宅單位完成交付。
●融信中國(03301)上月總合約銷售額約7.7億元（人民幣‧下同），按年跌30.8%；去年全年之總合約銷售額約77.02億元，按年下跌52.99%。
●安踏體育(02020)公布，按零售價值計算，去年第四季安踏品牌及FILA品牌產品之零售金額均按年錄高單位數增長；所有其他品牌產品（不包括2023年1月1日之後新加入集團的品牌）之零售金額按年增長50至55%。去年全年，安踏品牌產品之零售金額按年錄高單位數增長；FILA品牌產品之零售金額按年錄中單位數增長。
●東瀛遊(06882)宣布，正考慮派發特別股息，將於1月20日或前後決定。
●中原伍耀祖表示，天水圍新居屋屏欣苑B座中層14室，實用面積約384方呎，未補價第二市場叫價350萬元，議價後減至315萬元沽，呎價約8,203元。原業主一手買入，持貨8年多帳賺132.63萬元。
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