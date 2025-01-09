澳洲核心通脹降 減息升溫

澳洲統計局公布，去年11月消費物價指數（CPI）按年升2.3%，雖較前值2.1%升幅擴大，但撇除汽油、能源價格等不穩定項目的核心通脹由去年10月的3.5%降至11月的3.2%。分析認為，一來通脹已達澳洲央行的2至3%目標，二來央行更看重的指標核心通脹正在下降，令下月舉行的貨幣政策會議減息機會上升。

市場估下月64%機會出手 利率掉期合約原顯示下月澳洲央行減息機率為50%，在本次通脹數據出爐後，機率即升至64%。澳元兌美元在數據公布後曾稍跌，但之後大致企穩0.623水平，兌港元曾報4.8443。

電價「跌少截」為本次通脹數據回升的元兇。澳洲統計局官員解釋，主要因為政府在不同省份的電價補貼發放時間不同所致，部分省份在去年7月因未收到補貼，而在10月一次過收取兩輪補貼金額，但大部分住戶在11月只收到一輪。去年11月電價跌21.5%，少於10月的跌35.6%。

澳洲目前基準利率為4.35厘，經已有超過一年時間不變，且較疫情期間最低的0.1厘高很多。另外，同於昨日公布的澳洲去年9至11月職位空缺上升4.2%，較8至10月期間跌5.6%向好，令央行減息行動沒有後顧之憂。

就業市場強勁，也解釋了澳元兌美元匯價企穩的原因，亦推升昨日的澳洲股市，ASX 200指數升64點或0.7%，以8,349點收市。