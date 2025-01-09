美光斥546億星建先進封裝廠

新加坡雖然地價貴、人工貴，但無礙美資記憶體大廠美光科技（Micron）在當地擴大投資，公司將斥資70億美元（約546億港元）在星洲興建高頻寬記憶體（HBM）先進封裝廠，預計明年竣工，並在2027年開始為公司的整體產能做出貢獻，初期可為當地創造1,400個職位，至後期將升至3,000個。

美光行政總裁梅赫羅特拉在動土儀式上表示，市場對人工智能（AI）的需求正在激增，HBM市場將隨之大幅增長，從2023年的約40億美元規模，升至2030年的逾1,000億美元。HBM的投資也將成為新加坡創新的重要引擎，加強當地半導體生態系統並幫助培育人才。

新加坡股市再創17年高 新加坡副總理兼貿工部長顏金勇表示，半導體產業是新加坡先進製造業的關鍵領域，佔國內生產總值（GDP）8%，當局將會加倍投資以推動專精半導體如快閃記憶體（NAND Flash）的發展，或開發高頻寬存儲器等的新領域；又指為了下一階段的經濟發展，當局將加深與美光一類的夥伴公司合作關係，務求以創意創科領導經濟。

美光在1998年因收購德州儀器全球記憶體業務而開始在新加坡營運，目前集團大部分產品都產自星洲，當地僱用約9,000人。

另邊廂，新加坡股市昨日做好，海峽時報指數再創逾17年新高，以全日高位3,886點收市，升58點或1.54%。