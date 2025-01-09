UNIQLO母企日員工平均加薪11％

按照傳統，代表勞工階層的各個日本大型工會都會在年初與企業代表進行薪酬談判，即所謂的「春鬥」，以決定當年的加薪幅度。而在去年的「春鬥」談判中，各大企業最終承諾平均加薪率為5.58%，是33年來首次超過5%，而中小企業的加薪率為3.62%。

新入職月薪提高至1.6萬 日本經濟團體連合會會長十倉雅和呼籲，為應對物價上漲，希望企業用「提高基本工資」的方式加薪，而不是一筆過獎金或花紅。日本經濟同友會代表幹事新浪剛史則指出，支撐就業的中小企業的加薪將是關鍵，現在是建立長期提高實際工資的機制的重要時期，並提出促成中小企業將成本上漲部分適當轉嫁到價格。

作為日本龍頭時裝企業，迅銷亦率先宣布，新入職員工月薪增加3萬日圓，至33萬日圓（約1.6萬港元），相當於加薪10%，連同花紅，年薪將超過500萬日圓；首兩年就任的店舖經理，月薪增加5%至41萬日圓。

黑田東彥料未來數年續加息 另外，日本央行前行長黑田東彥表示，由於通脹有望長期達標，未來數年央行可能會繼續加息。他指出，因為工資與通脹之間的良性循環仍在持續，這可能會使通脹穩定地保持在2%的目標水平上。另外，由於實際工資上漲支撐消費，預期日本經濟在今年及以後將實現超過1%的增長。