美債限短期難解決

最快本月觸頂 10年期債息升穿4.7厘 美國債台高築的問題難以解決，聯邦政府正面臨重大財政挑戰。國際信貸評級機構惠譽指出，美國今年要面對債務上限危機，同時又為新的財政撥款、延長減稅法案等做準備，當前的財政赤字已經很大，且債務負擔不斷增加。該機構指出，由於聯邦政府預算決議程序一直以來的缺陷，以及共和黨在眾議院的多數派優勢不明顯，所以有關預算的各財政問題均「不太可能迅速解決」。

與此同時，美國長期國債價格一直走低，使得10年期債孳息率一度高見4.73厘，大有進一步衝高之勢。

目前美國債務上限暫停的法案已經到期。根據美國財政部估計，36.1萬億美元的限額，將在1月14至23日之間觸及；不久之前，國會通過一項臨時支出法案，避免聯邦政府在3月14日之前停擺。在這段期間，聯邦政府可以透過一些非常規措施緊縮開支，將債券展期以避免違約。

恐最遲8月現技術性違約 然而，當一切手段用盡之後，最終將會迎來「技術性違約」的時刻，也就是所謂的「X日」（X-date）。惠譽估計，違約「X日」最遲可能會在7月或8月出現。因此，特朗普政府需要在今夏之前解決問題。

惠譽又指出，雖然共和黨在去年11月的選舉中大獲全勝，拿下總統之位，同時在國會參眾兩院成為多數黨，但這並不代表特朗普政府可以免去在國會爭取達成共識的步驟，因為當前已有數位共和黨議員表明不支持特朗普提出的議案。由於政治分歧持續，以及共和黨在眾議院只有微弱的多數優勢，故「意味着我們懷疑所有必須的撥款法案能否在3月14日之前獲得通過」。

按照基本假設，惠譽仍覺得這些問題將會得到解決，但在仍然充滿挑戰的政治背景下，缺乏統一的預算程序以及即將圍繞進一步減稅和支出調整進行的政策辯論，意味着重要決定可能擾攘甚久，這凸顯近年來美國財政事務治理惡化。

另邊廂，由於擔心債務危機以及聯儲局的減息步伐放緩，美國財政部最新的國債拍賣中，10年期美債的中標利率達到4.68厘，高於預期，甚至創下2007年10月以來的新高。美匯指數持續強勢，周三曾高見108.96。

美私職增長遜 道指低開 股市方面，美股3大指數周三早段偏軟，道指曾跌200點，報42,327點；標指跌20點，報5,888點；以科技股為主的納指跌69點，報19,419點。美國上周首申領失業救濟人數為20.1萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為186.7萬人。

至於俗稱「小非農」的ADP私人就業職位去年12月增加12.2萬個，少過預期。不過，觀乎此前一段時間美國勞動力市場數據趨勢變化，ADP的數據對於周五公布的官方非農就業數據似乎沒有太多啟示作用，因為ADP與官方數據經常背道而馳。

2024年度美國聯邦政府開支項目